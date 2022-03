Hubble-teleskopet oppdager den fjerneste stjernen som noen gang er observert

Oppdagelsen ble publisert onsdag i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Nature.

«Først trodde vi knapt på det.«, sa hovedforfatteren av dette arbeidet, Brian Welch, ved Johns Hopkins University i Baltimore, USA, i en pressemelding.

«Morgenstjernen»

Det var han som hadde privilegiet å navngi denne stjernen: Eärendel betyr «Morgenstjernen«på gammelengelsk.

Stjernen «eksisterte for så lenge siden at den kanskje ikke ble laget av de samme råvarene som stjernene som omgir oss i dag«, forklarte forskeren.

Å studere Eärendel vil gi et vindu inn i en periode av universet som vi ikke er kjent med.

«Å studere Eärendel vil gi et vindu inn i en periode av universet som vi ikke er kjent med, men som førte til alt vi vet i dag.«, han la til.

Derfor vil denne stjernen være et hovedmål for det nye James Webb-romteleskopet, som for tiden gjennomgår kalibrering i verdensrommet. James Webb vil observere denne nye stjernen i år, sier European Space Agency (ESA), som driver teleskopet med NASA, i en pressemelding.

Akkurat som lyden av en vikende gjenstand dempes, strekker lysbølgen seg gradvis fra frekvensen som er synlig for det blotte øye til infrarødt.