Hubert Védrine, tidligere fransk utenriksminister: Putins aggresjon «styrker NATO»

Åpnet i Madrid Et NATO-toppmøte, Krigen i Ukraina vil bli diskutert spesifikt, intervjuet av den tidligere franske utenriksministeren Hubert Védrine Matin i premieren. «Europeere, som lenge har vært en slags geopolitisk bjørn, er tvunget til å forstå den virkelige verden, der Vesten ikke har monopol på makt og innflytelse, og det er førti flere nasjoner i FN. Mer enn 60% av menneskeheten) ønsker ikke å velge mellom Russland og Vesten, fordømmer ikke Putin. Det er vanskeligere for europeere enn noe annet folk i verden.» Han påpeker.

I følge han, «En av Vladimir Putins utallige feil er at han ikke så for seg å gjenopplive følelsen av selvforsvar som hadde gått tapt i Europa i to eller tre generasjoner, og gjenreise NATO på befaling fra Sverige og finnene. Dette systemet, da de hadde en sterk tradisjon for nøytralitet. «Alt som skjer med Putins aggresjon styrker NATO«, I følge han.

Ifølge hans analyse gjenstår det å se hva som blir nøkkelen til NATO-toppmøtet som starter på tirsdag.Amerikanerne kommer til å akseptere at en europeisk sikkerhetsinsistering generelt sett er fordelaktig for koalisjonen.»

Krigen i Ukraina vil ta over veldig snart, men han sier.Den russiske maskinen, som var så dårlig i begynnelsen, føles som om den har omstrukturert seg for å kontrollere Østen på den mest brutale og skremmende måten på et menneskelig nivå, men effekten er ikke klar.»Han avslutter.

Hubert Védrine ga ut «A vision of the world» (bøker).