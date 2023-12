Huet: Kommer hjem fra skogen, hjelper til, håper å dra på camping i Norge

Deres mål: å få billett til en leir i Norge. For å gjøre dette øker de salget og tilbyr sine tjenester for å fylle en tank og redusere kostnadene for denne lovende reisen.

For ungdom er det ikke snakk om å unne seg en luksusreise, men å få møte et land og dets innbyggere. På stedet planlegger de å gjennomføre hjelpeaksjoner. «Landet du virkelig ønsker å oppdage er Norge. Vi vet at det er langt unna. Vi har tenkt å ta vare på fotavtrykket vårt. Hvis dette skjer, går vi med fly, men med tog. På stedet bor vi i telt for å kontrollere kostnadene.«forklarer en ung mann inspirert av prosjektet. Hvis grønt lys ikke gis, ønsker unge mennesker å forlate landet for å se andre. Det er Portugal eller et annet alternativt sted, men Norge topper rangeringen. I fjor reiste ungdommen til Kroatia for å oppleve et menneskelig eventyr. I mellomtiden mobiliserer troppens ungdom fra Lloret for å dekke fremtidige overnattingskostnader. De selger juice og julekreasjoner. De er tilgjengelige for å hjelpe til i hagen, hente ved, rydde osv. 0477 044 512 eller 0492 124 231.