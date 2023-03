Hughes Dayes anmeldelser: «The Last King», en ekstraordinær sann historie sett av Stephen Frears

Philippa Langley, en beskjeden ansatt i Edinburgh som blir mobbet av sin arbeidsgiver, er nesten deprimert. En kveld deltok hun i en tragedie på teatret Shakespeares «Richard III», noe klikket inni henne: hva om denne mye hevngjerrige kongen ikke var denne karikaturen av en frafallen forræder avslørt av offisiell historie? En ting fører til en annen, som denne moren vil finne ut AmatørhistorikerferdigheterOg begi deg ut på et vanvittig oppdrag: å finne restene av Richard III, som aldri har blitt funnet.

På papiret er det vanskelig å se hvordan man tar et bilde En middelklassekvinnes ønske om å rehabilitere en død konge på 1400-tallet. Dette teller ikke kombinerte ferdigheter Steve Coogan og Stephen Frears. Først av alt, takk til forfatteren hennes Jeff Pope (allerede forfatteren av «Philomena» og den utmerkede «Stan og Ollie») og skuespillerinnen Sally Hawkins («The Shape of Water»), maler et portrett av Philippa Langley, frustrert i karrieren, og finner i denne historiske forskningen en måte å bekrefte hennes tro og hennes feminine instinkter i møte med sexisme og konformiteten til hennes samtalepartnere. . Han har alltid en gave til å blunke og ironi, fortelle en historie med enorm flyt uten å kjede seeren, og er uten sidestykke.

««The Last King» er absolutt ikke Stephen Frears «beste» film, og heller ikke «Tamara Drewe» eller «Philomena», men det er Et nytt portrett av en kvinne som ser lykkelig på seg selv.