Hughes Dayes anmeldelser: «Wonka», en fantasi inspirert veldig fritt av Roald Dahl

Vincent Barand (Frank Dubosk) var en formalistisk kapitalist som for ham, Julen skal feires med familien. Men når toåringene hans mislykkes, blir han helt fortvilet. Han overbeviser kona Beatrice (Emmanuel DeVos) for å invitere Monique (Danielle LeBrun), en ensom gammel kvinne, hjem til seg for en nyttårsfest. Sistnevnte er veldig beæret over invitasjonen, men ønsker å ta med seg venninnen Jeanne (Danielle Fichaud, Quebec-skuespillerinnen Lemercier sett i «Aline») fra aldershjemmet. Det hele er velmente, men Vincents nyttårsaften blir ikke lett.

«God jul» Høres ut som en tilpasning av et boulevardspill, det er naturlig: forfatter-regissør Clement Michel har en dramatikers stamtavle. Allerede i begynnelsen av Satellies («pappa Daniel») ser vi den dårlige stemningen til den herlige gjengen i denne komedien: «Merry Christmas» har noen gode «søppel»-øyeblikk, som dessverre ikke strekker seg langt nok. . Men hvis Du kan se filmen uten misnøyeDette er takket være skuespillet: ved siden av den mer avslappede Dubosc – hvilke gode nyheter – kan Emmanuelle Davos for en gangs skyld vise frem sine komiske talenter i dobbeltrollen som kone og Lebrun / Fichaud-tandem. Av uverdige gamle kvinner, gnister.