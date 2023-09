Hughes Day’s Critics: «A Serious Profession», Skoleverdenen sett fra lærernes side

I et parisisk teater spiller tre skuespillere (Blanche Cardin, Pio Marmay, Sébastien Chassagne) «Le cuckold», et annet boulevardspill Med den klassiske kone/mann/kjærestetrekanten. plutselig, En tilskuer reiser seg og kaller skuespillerne høyt. Han introduserer seg selv: Yannick (Raphael Guenard), sikkerhetsvakten, fra forstedene, som synes det er kjedelig å tåle og en dum sløsing med en kveld. En smertefull vits… problemet er Yannick Et revolvervåpen.

Quentin Dubuques, en slags Mad Hatter av fransk kino, «Dally!» En stor regissør som Asymmetry før han leverte filmen. Hun overrasket alle ved å gå ut i sommer på filmfestivalen i Venezia «Yanik», en veldig kort komedie med lukkede dører (En time og støv) og turen… om seks dager! For fans av filmskaperen, denne nye produksjonen «Au poste!» Litt nærmere , det er en head-to-head mellom Benoit Boelvoorte og Grégoire Ludig: den samme unike strukturen, den samme latterlige komedien… mer Fiskehalespiss.

Det er Dupieux sin akilleshæl : Han ser ofte for seg deilig villedende utgangspunkt, men han sliter med å fullføre dem på en tilfredsstillende måte. Likevel har «Yannik» fortjeneste Bekreft appellen til nykommeren i 2023: Raphael CunardAvslørt av «Dog from the Litter» om våren og «Money» på forsommeren (På Netflix) er vanskelig å ikke bli imponert over blodbadet hans.