Hughes Day’s Critics: «The Book of Solutions» forvandlet til en nevrologisk komedie av Michel Gondry

gjennom tidene, Sandra og Remy prøver å få en baby… Når motløsheten lurer, foreslår en gynekolog En unik løsning : For å gjenvinne fruktbarheten må de spore opp sine ekser og bli forelsket i hver av dem igjen… Problemet er at Sandra har mange eventyr mens Remy har tre treff under beltet. Og så stuper alle ut i en helt annen reise inn i fortiden; Hvordan vil forholdet deres tåle denne doble reisen?

Ann Sirot og Raffaele Balboni, et par belgiske regissører, slo Magritte for to år siden med sin første film, «Une vie démente». De fortsetter her Samme arbeidsmetode : et beskjedent budsjett, et intimt tema, intensivt produksjonsarbeid med rollebesetningen, mye rom for improvisasjon, og en stil med å filme Sandra og Remy sammen i stedet for det tradisjonelle shot/reverse shot, selv om det er for å forsterke «jumpcuts» (uten å bekymre deg for å skjule kuttet, en prosess som involverer kutting i samme sekvensbilde).

som en konsekvens En spent film full av naturlighet, hvor Lucie Depay/Lazare Gousseau-tandemen kunne ha det kjempegøy. Dessuten unngår Sirode og Balboni to av filmens potensielle fallgruver – voyeuristisk vulgaritet i sexscenene og kjedelig repetisjon – av Romantisk filming som musikalske komedier. «The Syndrome of Past Loves» gjorde det bra under kritikeruken i Cannes.