Hugo Bruce klager til FIFA over kampfiksing mot Sør-Afrika Ghana

Hun mener kampen var rigget. Nederlaget kom da Sør-Afrika, trent av Hugo Bruce, ble eliminert fra verdensmesterskapet i Qatar (21. november – 18. desember 2022). Kampens eneste mål kom etter en straffe dømt av Senegal-dommer Maguette N’Diaye. En halvtime senere beseglet Andre Io sørafrikanernes skjebne. Kun ti vinnere i gruppen kvalifiserte seg til finalen. Fem afrikanske nasjoner vil kvalifisere seg til verdensmesterskapet.

Det var stor spenning rundt straffemerket etter kampen. Bruce sa at han ikke var fornøyd med dommeren. “Han lot Ghana spille aggressivt,” sa vår landsmann. Den sørafrikanske foreningen mistenker uredelig konkurranse.

Deboco Motlande, administrerende direktør i den sørafrikanske føderasjonen, sa i en melding på Twitter mandag morgen at en klage vil bli inngitt til FIFA. “Kampens dommere har bestemt seg for kampen og ingenting slikt skal skje. Vi vil utfordre noen av kampresultatene. Vi beklager. Det handler ikke bare om straffen. Sammen med en ekspert skal vi utarbeide et produkt.