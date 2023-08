Human Rights Watch melder at Saudi-Arabia dreper migranter ved den jemenittiske grensen

En FN-talsmann sa mandag at en rapport fra Human Rights Watch om at saudiske grensevakter hadde drept hundrevis av etiopiske migranter var «dypt urovekkende», selv om han bemerket at påstandene var vanskelige å «bekrefte».

Rapportere»Svært alvorlige anklager. Jeg vet at vårt menneskerettighetskontor er klar over situasjonen og har kontakter, men det er veldig vanskelig for dem å bekrefte situasjonen ved grensen.«Stephen Dujarric, en talsmann for FNs generalsekretær, understreket generelt,»Å blokkere migrasjon gjennom løpet av en pistol er utålelig«.

USA, en mangeårig partner av Gulf-monarkiet, har bedt om en etterforskning. «Vi har tatt opp våre bekymringer med den saudiske regjeringen om disse påstandene«, sa en talsperson for utenriksdepartementet.Vi oppfordrer saudiske myndigheter til å gjennomføre en grundig og transparent etterforskning og respektere deres forpliktelser i henhold til folkeretten.«, han la til.

HRW ber Riyadh «umiddelbart stoppe» bruken av dødelig makt mot migranter og asylsøkere, og oppfordrer FN til å undersøke anklagene.