Humane lanserer en bærbar «AI-pin», støttet av tidligere Apple- og Microsoft-ledere – 9. november 2023 kl. 23:28.

Humane, en Silicon Valley-startup hvis medgründere og administrerende direktører er stjerner, lanserte torsdag en $699-enhet som tar sikte på å bringe banebrytende kunstig intelligens til et jakkeslag nær deg.

Ai Pin, som enheten kalles, er designet for å brukes på klær og kan trykkes for å snakke med en virtuell assistent drevet av teknologier fra ChatGPT-skaperen OpenAI og datakraften til Microsoft. Den bruker et laserprojeksjonssystem for å vise monokrom tekst og bilder i brukerens hånd.

Grunnlagt av Apple-alumner som jobbet med iPhone, er Humane et av flere Silicon Valley-selskaper som ønsker å finne den neste bølgen av forbrukerenheter. Humane medgründer og president Imran Chaudhri sa under et Ai Pin-rally tidligere i år at «fremtiden er ikke i ansiktet ditt.»

I stedet tilbyr Humane en tradisjonell skjermløs enhet som nesten utelukkende er avhengig av kunstig intelligens for å samhandle med brukeren. The Pins virtuelle assistent hevder å overgå andre ved å komponere meldinger i brukerens tonefall og tilbyr en «Catch Me Up»-funksjon for å oppsummere en rotete e-postinnboks. Pinnen inkluderer også et kamera som kan ta bilder eller bruke datasyn til å skanne gjenstander som mat og gi brukeren et estimat av næringsinnholdet.

«Ai Pin er legemliggjørelsen av vår visjon om å integrere AI i hverdagslivet, og forbedre våre evner uten å overskygge vår menneskelighet,» sa Chaudhri i en uttalelse.

Selskapet spesifiserer at Ai Pin vil være tilgjengelig i USA fra og med 16. november. Humane samlet inn 241 millioner dollar fra Microsoft, OpenAI-sjef Sam Altman og andre. (Rapportering av Stephen Nellis i San Francisco; Redigering av Rosalba O’Brien)