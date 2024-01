Hun arvet 25 millioner euro og bestemte seg for å omfordele dem: «Jeg gjorde ikke noe for å fortjene dette»

«Jeg arvet en formue og dermed makt, uten å gjøre noe for å fortjene det. Og regjeringen vil ikke at jeg skal betale arveavgift,» sa Friedrich Engelhorn, grunnlegger av det tyske kjemiselskapet BASF, i en pressemelding.

Da han deltok på et møte med økonomiske og politiske eliter i Davos denne uken, har den brunhårede aktivisten lenge etterlyst høyere skatter.

Som hundrevis av amerikanske «patriotiske millionærer» grunnla han initiativet «Tax Me Now» i den tysktalende verden. Før han tok grep etter at bestemoren hans døde i september 2022.

Han utviklet en original løsning: 10 000 brev ble sendt denne måneden til tilfeldig utvalgte østerrikske statsborgere. Til slutt skal 50 personer velges ut.

Deres oppdrag: å foreslå ideer som ville «nytte samfunnet som helhet» for å omfordele 90% av arven. Alle utgifter betalte arbeidsøkter vil bli organisert i Salzburg mellom mars og juni.

Marlene Engelhorn kom ikke med en eneste kommentar på slutten av debattene. Bare hvis det ikke er konsensus, lover hun å tenke på en ny metode og returnerer den nette summen som står på spill.

«De rikes getto»

Da arveavgiften ble skrotet i det ultrakonservative alpelandet i 2008, sjokkerte han over at «de som sliter med å få endene til å møtes til tross for fulltidsarbeid betaler skatt», bestemte trettiåringen seg for å ta hensyn til ting.

«I møte med regjeringssvikt er det opp til oss å rette opp urettferdighetene», fortsatte Marlene Engelhorn, som ikke umiddelbart svarte på AFPs intervjuforespørsel, i sin tale. I Østerrike, et land uten minstelønn, «er det heller ingen reell formueskatt», minnes han.

På Davos-arrangementet fordømte NGO Oxfam nok en gang de «uanstendige ulikhetene» i verden, og ba om høyere skatt på de stadig rikeste multimillionærene og milliardærene.

Basert på de siste estimatene fra Den europeiske sentralbanken (ECB), ifølge Wien-økonomen Emanuel List, er ubalanser tydelige innenfor eurosonen, spesielt når det gjelder eiendomsmidler, spesielt i Østerrike.

«De rikeste 5% av husholdningene eier 54% av formuen, mens de fattigste 50% eier bare 4%,» sa han til AFP. Bare Latvia rangerer lavere.

I den østerrikske politiske klassen er materialet delt opp noen måneder før parlamentsvalget. Mens sosialdemokratene har tatt til orde for å gjeninnføre arveavgiften, har det konservative regjeringspartiet ÖVP og det høyreekstreme FPÖ avvist et slikt forslag, i frykt for at det vil svekke et dynamisk nettverk av familie-SMB.

Men for Marlene Engelhorn er det ganske enkelt «å gi penger tilbake til samfunnet,» forklarte hun i et intervju med Berlin-avisen Tagesspiegel.

Snart fratatt de fleste ressursene sine, må den tidligere studenten av tysk litteratur nå vurdere jobb for første gang.

«Jeg beveger meg fra kategorien de rike 1% av samfunnet til de nederste 99%. Noen vil kanskje se det som en nedgradering, jeg ser det som en heving i et demokratisk samfunn. Jeg kommer ut av denne dynastiske gettoen til de rike. ,» sier hun og legger til at hun ikke angrer på avgjørelsen.