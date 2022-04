Hun blir dyttet foran et spilleautomat, hun plukker opp og… Jackpotgevinster: «Jeg fortsatte å skrike at jeg ble rik til slutt»

Dette kalles å være heldig! LaQuedra Edwards var ved en salgsautomat på et supermarked i Tarzana, nær Los Angeles, for å kjøpe null billetter for 40 dollar.

Men mens hun kjøpte den, angrep en forbipasserende henne. Billetten du ikke vil ha er validert. «Han dyttet meg, men fortsatte sin vei uten å si et ord.»

I denne typen situasjoner blir vi ofte opprørt over å ikke satse pengene våre på billetten vi ønsket. Imidlertid var denne amerikaneren heller en suksess! Takket være dette vant hun 10 millioner dollar, eller mer enn 9,1 millioner euro.

Da jeg satte meg i bilen hennes skjønte jeg hvor mye penger jeg tjente. «Jeg trodde ikke mine egne øyne. Jeg kjørte nedover motorveien, men fortsatte å stirre på gården. Jeg hadde nesten en ulykke. Jeg stoppet og sjekket billetten igjen ved hjelp av appen, bare for å være sikker. Det kunne ikke skje, ikke sant?» sa hun til den amerikanske TV-kanalen KKTV. .

American Lottery erkjente nylig seieren hans. LaQuedra Edwards har mottatt en betalingsforespørsel siden november 2021. Og her ble hun endelig lettet, da hun i flere måneder hadde skrytt av inntektene sine: «Jeg fortsatte å skrike at jeg endelig ble rik».