Hun er modellen! 3 biler du ikke vil kunne kjøpe i 2024

Tidene endrer seg, og det samme gjør bilprodusentenes kataloger. Neste år vil mange av kjøretøyene og «modellene» bli pensjonert, noen ganger overlate stafettpinnen til en ny generasjon… og noen ganger forsvinne helt. I listen over savnede er det tre modeller som er verdt å huske, da de alle representerer en epoke som ser ut til å ha passert i forskjellige aspekter. Ta en titt på disse bilene du elsket så mye og som ikke er så populære nå.

Reno Zoe drar

Renault Zoe har dukket opp i katalogen siden 2012 © Alex Krasovsky

Med Nissan Leaf er den en av de første elbilene som demokratiserte denne typen biler i Europa. Faktisk lenge før Tesla. Den lille diamanten drar fortsatt nytte av interessante funksjoner som dens 22 kW AC-lading, som alltid er veldig praktisk på offentlige stasjoner, eller dens synkronmotor med en viklet rotor. Men mens Renault forbereder seg på en ny offensiv med en mer moderne CMF «EV»-plattform, er det på tide at Zoe kommer ut. I 2023 kollapset salget med halvparten, og nådde knapt 6000 eksemplarer. Renault har så langt nektet å senke prisen på Zoe i møte med stadig mer intens konkurranse. Kanskje i 2024, før den trekkes permanent tilbake til fordel for R5?

Peugeot 3008 diesel ferdig

Peugeot 3008 diesel vil ikke selges i 2024 © Alex Krasovsky

Det var et symbol på Peugeots fornyelse med forrige generasjon 308 under Gilles Vidal. Peugeot 3008 II tillot løven å bevege seg ganske tydelig foran sine franske rivaler. Dieselversjonen var ikke fremmed for dette fordi den representerte den største delen av salget på lenge. Men i 2024 vil du ikke lenger kunne kjøpe en diesel 3008. Nåværende generasjon vil forlate og gjøre plass for den nye 3008 for første gang. Tilgjengelig i strøm. Hybrid og bensin vil også stå på programmet, men ingen BlueHDI. Det er synd for tunge ryttere som kunne ha fortsatt å dra nytte av mer effektiv kraft og målt forbruk uten å ty til strøm.

Volkswagen Touran, den siste nospace-bilen.

Franskmennene vil ha SUV-er, ikke minivaner © Volkswagen

Europeere, spesielt franskmenn, ønsket ikke lenger å bruke minivans på lenge. Jeg har elsket dem i årevis. Men SUV-ene har tatt over. Det perfekte eksempelet er fornyelsen av Scénic som et «sportsbrukskjøretøy». Volkswagen vil også avslutte kjøringen av sin lille MPV, Touran, etter å ha kvittet seg med Sharan i 2022. Nesten alle generiske minivans er borte bortsett fra Ford S-Max. Og fortsatt er det bare BMW som selger 2-serie Active Tourers. Hos Mercedes er B-klassen allerede kondemnert.