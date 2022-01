«Hun er vakker og talentfull»: Det florerer av hyllester etter Caspar Ulliels død

Ifølge en talsmann for La Rosier Resort, kolliderte skuespilleren, som var på familieferie i Savoy, front mot front med en annen skiløper i krysset mellom to blå bakker tirsdag ettermiddag. Han ble fraktet til Grenoble universitetssykehus med helikopter, hvor han døde.







En talsmann sa at den andre skiløperen ikke trengte å lastes inn i flyet.

«Ulykken skjedde klokken 15.58 i går. (…) Denne kollisjonen førte til at Gaspard Uliel, det hardest skadde offeret, falt, som ble tatt hånd om av våre veiledere, stasjonslege og senere av medisinsk helikopterredning. Han ble fraktet til Grenoble med redningshelikopter, sier Rosie Sky-direktør Jean Regaldo til AFP.

Kunngjøringen om ulykken onsdag morgen gjenopprettet minnet til andre personer som ble berørt av skikjøringen.

Grenobles CHU hadde allerede innrømmet den tyske Formel 1-stjernen Michael Schumacher på slutten av 2013 etter at han falt utfor en klippe under skikjøring på Méribel (Savoie) med sønnen og var innlagt på sykehus i seks måneder. Han ble til slutt utskrevet fra sykehuset i juni 2014 og plassert i en medisinsk seng i vegetativ tilstand i en sveitsisk villa (Watt-provinsen) i familiens kjertel.

La Rosier er et Savoyard familieferiested som ligger på grensen til de franske og italienske alpene. Jenta ble drept i helgen da hun ble angrepet av en 40 år gammel mann som kjørte på ski i høy hastighet.

“Dette er en fast visjon”

Dødsfallet til Gaspard Uliel, en allerede talentfull skuespiller og engleansikt, provoserte emosjonelle reaksjoner fra kolleger, distributører (Gaumont, UGC) og medlemmer av regjeringen.

«Caspart Ulliel vokste opp med kino, og kino vokste med ham. De elsket hverandre febrilsk. Bare med tungt hjerte skal vi nå se på hans vakreste beskrivelser og møte akkurat dette blikket. Vi mister en fransk skuespiller, svarte statsminister Jean Costex på Twitter.

“Hans følsomhet og intensiteten i skuespillet hans gjorde Gaspard Ulliel til en eksepsjonell skuespiller. Kino i dag mister en enorm mengde talent. Jeg uttrykker mine kondolanser til hans kjære og til alle de som sørger over ham i dag,” sa kulturminister Roslyn Bachelet.

Pierre Niney, som også spilte Yves Saint Laurent på skjermen, vant César-prisen for rollen, og sa at han var “hjerteknust”.

“Caspar vennlighet og medfølelse. Skjønnhet og talent,” sa han på Twitter.

Jean-Pierre er mest kjent for filmene «A Long Engagement Sunday» (2004), Bertrand Bonellos «Saint Laurent» (2014) og «Just the End of the World» (2016). Xavier Dolan vant Caesar Award for beste skuespiller i 2017. Han spilte forfatter der for å gjenforenes med familien etter tolv års fravær.

I løpet av en utvalgt karriere turnerte han med store navn på fransk kino som Isabelle Hubert og Gerard Deportio.

Han var også ansiktet til Chanel-parfymen, ettersom det lille arret hans ble assosiert med hundekløe i barndommen.

Han har ledet en karriere ikke bare i Frankrike, men også internasjonalt og vil være med i Disney + Marvel-serien “Moon Night” som sendes fra 30. mars.