«Hun er veldig veltalende og nekter å klage.»

Eksklusivt intervju – Sangerens bror, taus siden sykdomsmeldingen, ble invitert til innspillingen av programmet «Por doi Celine» som sendes på M6 15. september. Ved denne anledningen svarte han elskverdig på spørsmålene våre.

Som 49 andre medlemmer av Dion-dynastiet, ble denne musikeren og broren til den berømte sangeren invitert til innspillingen av programmet. Celine for deg, i går 3. september i Quebec. Celine Dion og Jean-Jacques Goldmans hyllest til albumets 30-årsjubileum To Sendes på M6 15. september kl. 21.10. For en forhåndsvisning snakket vi med en av sangerens eldste.

Du var 13 da Celine, den yngste av Dion-søsknene, ble født. Er du musiker som søsknene dine, men har du et spesielt søskenbånd?

I utgangspunktet hadde vi et musikalsk bånd. Jeg spilte gitar med henne, og da jeg var 25 og hun var tolv, laget jeg musikk med henne ved kjøkkenbordet, mange titler bl.a. Det var bare en drøm. Celine komponerte musikken, jeg skrev tekstene, og moren vår, Thérèse, skrev tekstene. Vi jobbet også med temaer Bestemor Og Snøfnugg.Det var bare en drøm OgBestemor