«Hun forlot butikken gråtende ved synet av denne vakre gaven.»

Fredag ​​6. mai fikk Aldi-kunder i Trans-en Provence i krig muligheten til å handle. Et par, som ble avhørt av våre kolleger fra War-Madin, gikk mot kassen med handlekurven sin da de la merke til en kvinne rundt «omkring førti år gammel, gjennomsnittlig høyde og med store solbriller» i nærheten av kassen.

Da det var på tide å betale, kom kvinnen til dem: «Han spurte oss, lurte på om vi ville bry oss om han ga oss dagligvarene våre». Forlegen nektet paret, men brukeren satte kortet sitt inn i leseren på samme måte: «Du blir glad på en annen måte! «, startet hun dem.

«Vi var dumme. Det var shopping verdt 123 euro! […] Vi har aldri sett det, sa kunden til War Matin. Etter paret meldte en mor seg frivillig til å handle: «Etter denne vakre gaven forlot hun butikken gråtende».

Brukeren opplyste ikke identiteten sin, men ble fortalt av noen kunder at han hadde vunnet et visst beløp og ønsket å «tilfredsstille de rundt seg». Kassereren, som ikke har sett dette på tre års tjeneste, bekrefter: «Denne kvinnen spurte meg om jeg gadd å parkere i nærheten av Dills for å betale for kundenes shopping, helt til kredittkortet hennes nådde taket».