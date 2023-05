Hun kjøper en blikkboks fra Aldi og gjør en grufull oppdagelse når hun åpner den

© Hun kjøper en blikkboks av Aldi og gjør en grufull oppdagelse når hun åpner den

Dette er en skremmende oppdagelse! Når hun spiser hvite bønner, Hun kjøpte den i Aldi-butikken sin i Rhondda Cynon DoughI Wales ble en 26 år gammel ung kvinne sjokkert!

Sjokkerende funn hos Aldi Can!

Når du åpner denne boksen med hvite bønner i tomatsaus, En 26 år gammel walisisk kvinne fikk en stygg overraskelse da hun kjøpte den i en Aldi-butikk.

Til å begynne med skannet hun innholdet og så det hun beskrev «Grå og svart med tydelige markeringer» Flyter i sausen.

«Så, det er en slange i bønnene mine?» » spurte hun i en tweet der hun la ved et bilde av en Aldi-boks.

Faktisk rapporterte media at det var en død slange inne i denne Aldi-boksen Wales på nett.

«Jeg kastet nesten opp over rommet da jeg åpnet esken og så hva som var inni.»Den unge kvinnen forklarte til kollegene våre.

«Jeg stakk ham med en gaffel»

Og legg til: «Fysisk klarte jeg ikke å røre ham. Så jeg stakk den med en gaffel og alt kom plutselig sammen. Jeg nektet å se tilbake etter det.»

Siden den gang har tweeten hans blitt sett over en million ganger og kommentert av hundrevis av like opprørte brukere av sosiale medier.

Mange nettbrukere beskrev opplevelsen som «sjokkerende».

Da en annen svarte: «Er du sikker på at det ikke er oppført i ingrediensene under «tilsetningsstoffer»?» »

«Jeg kan ikke engang se dette – herregud», sa den tredje.

Aldi-kunden, som ønsket å være anonym, sa imidlertid at hun var for redd til å finne ut hva den mystiske ingrediensen faktisk var, melder WalesOnline.

«Jeg pakket den sammen og tok den med til Aldi for å klage og de ga meg to flasker vin som kompensasjon» Det sier Aldi-kunder til media.

Aldi-kjøper ble forferdet over å finne en «død slange» i en boks med bakte bønner

En talsperson for Aldi kommenterte

Etter å ha bedt om unnskyldning for ulempen, kom en talsperson fra Aldi med et forslag om hva som kunne ha vært i esken.

«Selv om vi ikke kan forklare den eksakte årsaken, er det mulig at et brudd i emballasjen tillot luft å komme inn og ødelegge varen.»Så sa han.

«Vi vil sørge for at kommentarene dine angående dette produktet videreformidles til den relevante avdelingen hos Aldi. I mellomtiden kan du returnere til butikken for full refusjon. Be om å få snakke med en medarbeider som vil være tilgjengelig for å hjelpe deg. » , han la til.

En talsperson for Aldi la til: «Selv om det er svært sjeldne, kan slike hendelser noen ganger oppstå hvis emballasjen blir skadet når som helst før produktet konsumeres.

Fordi innholdet er utsatt for luft. Vi beklaget overfor kunden. Jeg ba ham returnere produktemballasjen til butikken for full refusjon.