Hun kommer ikke på første forsøk…

Når det gjelder Maddie McCann, hvis ordene hennes blir tatt for alvorlig, for familien hennes, er den unge kvinnen rett og slett «søker oppmerksomhet». Dager etter Julias avsløringer for flere måneder siden snakket den unge kvinnens familie «Manglende år siden» gjennom den polske organisasjonen for de forsvunne. I dokumentet sier familien at de har «minner» og «bilder» som beviser at Julia var deres datter, barnebarn, søster, niese og fetter. Familien hevder at Julia forlot familien og tok bilder med ham. De forklarer at de ikke forstår hvorfor Julia oppfører seg slik og har forsøkt å hjelpe henne med terapi og medisiner. Men Julia ville ha nektet.