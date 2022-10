«Hun sa at hun savnet meg så mye»: Tidligere fange av russerne, Victoria beskriver prøvelsen fra datteren hennes

Den ukrainske sykepleieren Viktoria Obidina ble holdt fanget i fem måneder, tvunget til å drikke forurenset vann, sultet og slått. Men det som gjorde henne mest vondt var forsømmelsen av hennes 4 år gamle datters skjebne.

«De brakte oss vann fra en innsjø, noen ganger med fisk i. I august, da innsjøen begynte å blomstre, smakte vannet som tang«, vitner Victoria, som returnerte til Ukraina i midten av oktober, takket være den nylige utvekslingen av fanger.

I et intervju med AFP mandag beskrev den mørkhårede 26-åringen sin prøvelse i det beryktede Olenivka-fengselet øst i Ukraina, en pro-russisk separatistregion.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar, ble Victoria, en pleiesøster i Mariupol, sendt til Azovstal, hvor hundrevis av ukrainske soldater gjorde motstand mot den russiske blokaden under jorden.

Victorias datter Alyssa bodde i familieleiligheten sammen med en barnepike. Men da forsyningene tok slutt og russisk bombing ble konstant, tok hun den vanskelige avgjørelsen å ta ham med seg til Azovstal. Jenta hjalp moren sin under jorden.

«Jeg forstår det bedre: hvis ikke vi, hvem skal ta seg av de sårede?«, hun sier.

«Hun er så voksen! Hun visste godt at hun ikke skulle distrahere meg. Hun hjalp meg, hun ga medisin. Jeg sa hvilke og for hvem«, fortsetter den unge kvinnen.

Det var også øyeblikk med frustrasjon. «Hun spurte meg: Mamma, er dette vår siste dag? Jeg sa selvfølgelig ikke, vi skal leve og alt blir bra. Men eksplosjonene var intense og vi var redde«.

Det var i et slikt øyeblikk at en soldat fra Azovstal tok opp en kort video av Alisa som gjemmer seg i en bunker med en bok i hendene og ba henne komme hjem. Opptakene gikk verden rundt og bidro til å legge press på Russland for å evakuere sivile fra stålverket, men det beseglet Victorias skjebne.

«Hun ventet på å se meg.»

I mai ble Victoria og datteren hennes evakuert fra Azovstal sammen med andre sivile under ledelse av FN. Men russiske styrker gjenkjente dem fra videoen, og moren ble arrestert.

Før hun ble tatt bort, klarte hun å gi Alyssa til en annen evakuert.

«Jeg ble fortalt at barnet skulle sendes til et barnehjem og at jeg var en fange«Moren husket at hun anklaget russiske etterforskere for å ha slått henne og tvunget henne til å avsløre informasjon om det ukrainske militæret.

I Olenivka fengsel ble han holdt sammen med rundt 20 andre i en celle designet for seks. På dette tidspunktet hadde hun ingen nyheter om datteren eller noen anelse om skjebnen som ventet henne.

I oktober ble Victoria overført til et annet fengsel i den russiske byen Tangenrog sammen med andre fanger. De ble satt på håndjern, bind for øynene og satt på et fly.

De ble til slutt tatt med buss til ukrainsk territorium, som Victoria forsto var en fangeutveksling. Han visste også at datteren hans var trygg.

Med hjelp fra slektninger og frivillige ble Alisa, som fylte fem år denne måneden, gjenforent med sin bestemor i Polen.

Viktoria mistet 10 kg i fangenskap og blir for tiden behandlet på et psykiatrisk rehabiliteringssykehus i Dnipro sentralt i Ukraina. Han planlegger å forlate hæren og vie seg til datteren.

I Polen går Alisa i barnehage og lærer polsk. Mor og datter klarte å snakke sammen på telefonen.

«Hun har vokst opp mye«, Vi introduserer Victoria.»Hun sa at hun savnet meg mye og ventet på å se meg«.