«Hun trengte ikke å røre meg sånn»: Influencer Sally saksøker Air France-vertinne for overgrep

«Det tok meg en stund å lage denne videoen«, begynner Sally. Da hun kom tilbake fra Brasil, valgte Sally Air France for å returnere til Frankrike.»Jeg har aldri hatt problemer med Air France før, og det har alltid vært bra«, med henvisning til influenceren. Men denne gangen går det annerledes for den unge kvinnen: «Jeg måtte forholde meg til en spesielt aggressiv flyvertinne«. Sally forklarer at en flyvertinne tok ham i armen to ganger: «Hun ber meg sette telefonen min i flymodus, noe jeg gjør. Når jeg ser på bildene mine som er tillatt, river hun av armen min og roper nok en gang til meg om å sette den i flymodus, noe jeg allerede har gjort.«, sier influenceren.

Influencer Sally, tidligere Crazy Sally, er en av de mest fulgte i Frankrike: 959 000 følgere på Instagram-kontoen hennes. Men denne torsdagen, hvis han bruker kjendisen sin, er det ikke for å markedsføre et produkt. Tenåringen forklarte i en video lagt ut på Instagram at hun var offer for angrepet på Air France-flyet sist søndag.

Flyvertinnen skal ha slått henne en gang til, denne gangen for sikkerhetsbeltet hennes under landing: «Jeg sov med teppe over hodet. Hun tok av meg teppet og ropte til meg at jeg skulle ta på meg sikkerhetsbeltet«.

Mannskap og medpassasjerer blandes

Etter ranet får Sally vite at det er inngitt en klage mot henne og politiet har blitt tilkalt for å stoppe henne på vei ut. Lederen og piloten engasjerer seg i: «Jeg stiller opp for kabinpersonalet mitt. Problem med verbal aggresjon«. Men for influenceren har mange reisende kommet til hennes forsvar og tro at denne aggresjonen skyldes fargen på huden hennes: «Hun liker ikke svarte mennesker«,»Skriv en klage og oppgi at du var vitne til en rasistisk vertinne«.

Sally, som filmet kampen, sendte inn en klage mot Air France. Kontaktet av Le Parisien, svarte flyselskapet: «Disse passasjerrelaterte faktaene er på ingen måte i strid med standardene for personlig oppmerksomhet og dedikert service våre mannskaper skylder alle kunder. (…). Air France tok rapporten svært alvorlig og tok umiddelbart kontakt med passasjeren. Selskapets team samler for tiden all informasjon knyttet til flygingen for å forstå hendelsen..»