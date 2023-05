«Hun viste meg brystene sine»: Christophe DeChavannes morsomme historie med skuespillerinnen Corinne Masiero under filmingen

Gjest av showet»For en alder!» Arrangert av Léa Salamé Denne lørdagen 6. mai er skuespiller Corinne Masiero her for å snakke om sin siste film, «Maginal«. Under sin tale benyttet Christophe DeChavanne anledningen til å fortelle en historie som skjedde under innspillingen av en episode.Kaptein Marleau«, som har Corinne Masero i hovedrollen.

Han måtte spille en overrasket reaksjon da han gikk inn på kaptein Marleaus kontor, og Christophe Dechavanne kunne ikke gjøre det. «Jeg hadde en bane på 12 meter, så det var veldig vanskelig å spille overraskelse fordi jeg kunne se henne fra 12 meter.«, forklarer han i en underholdt tone.

Plutselig har Corin Masiero en sprø idé om å hjelpe Techavanne. Når han øker opptaket, bestemmer skuespillerinnen seg for å vise brystene for å skape en total overraskelseseffekt med ham. «(…) Så jeg kommer og der plutselig, hun ser på meg og viser brystene sine«.