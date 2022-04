Hunder: Norge forbyr avl av to raser

Skallen til den ene er veldig liten og den andre er en veldig flat snute… Norge har tatt en enestående beslutning om å forby avl av to hunderaser på grunn av egenskapene som gjør dem så ettertraktede. .

«En tung bagasje basert på sykdommer»

I en skjellsettende dom forbød en domstol i Oslo oppdrett av engelske bulldoger og Cavalier King Charles Spaniel, noe som forårsaket dem nød over manglende overholdelse av lover om dyrevern. Denne kjennelsen, som er verdsatt av dyrerettighetsaktivister og kritisert av oppdrettere, er i bakgrunnen av en økende debatt på planeten: Vil søket etter «vakre» kjæledyr miste velvære? ? «Mange av våre husdyrraser har høy avl og bærer tunge belastninger basert på sykdom«, I forbindelse med rettslige skritt mot hundeforeninger og individuelle oppdrettere, forklarer AFP Ashild Rollchett, president i Norsk forening for Dyrenes Menneskehet.»Vi må endre måten hunder oppdras på. Måten vi gjorde det på kan ha vært riktig for 50 år siden, men det er det ikke nå«, Hun sier.

Mange engelske bulldoger født ved keisersnitt i Norge

På grunn av inkompatibilitet har begge artene utviklet arvelige sykdommer som rammer de fleste individer. Listen er lang. Kroppsbyggerhunden – men mild – ble spesielt populær i tegneserien Tweety og Sylvester og er assosiert med en følelse av engelsk motstand under andre verdenskrig, med den engelske bulldogen som akkumulerte pustevansker på grunn av den flate snuten, men også hudproblemer, reproduksjon og ortopedi. Mer enn halvparten av disse mastiffene som er født i Norge de siste ti årene er forløst med keisersnitt. «Den naturlige fødselen til denne arten skyldes en genetisk defekt som ikke brukes i bulldogavl.«, vurderte dommerne.

Ifølge Cavalier King Charles, som vant hjertene til mange personligheter i historien som Louis XIV, Ronald Reagan og Sylvester Stallone, var konstitusjonen deres at hodeskallen var for liten, for utsatt for hjertesvikt eller hyppig hodepine. Til og med øyeproblemer. Fru. Ifølge Rolls-Royce fører mangelen på genetisk variasjon på global skala direkte til utryddelse av disse artene. «Det vil være smertefullt for dem ettersom flere og flere sykdommer kommer«, insisterer hun.

Frykt for kjøp uten tilsyn i utlandet

Med forbehold om anke har dommen avsagt 31. januar ennå ikke rettskraft, men den har sådd overraskelse blant fagfolk. «Sier at hunder er født med hodepine. jeg kan ikke tro det«Liz Gron-Henriksen, en 25 år gammel oppdretter, så over et halvt dusin av Cavalier King Charles Spaniels som boltret seg i snøen utenfor hjemmet sitt i Oslo.»I så fall vil de ikke være fornøyde. De er glade hunder, de streifer rundt og er friske – for det er de.«, lover hun.

Samlet sett stilte ikke ekspertene spørsmål «Utfordringer«Begge raser møtes, men de tror de kan overvinne dem ved å avle med utvalgte dyr gjennom en rekke eksperimenter. Senere, påpeker de, forbyr ikke denne dommen besittelse, salg eller import av bulldogger og hester.Udokumenterte hunder«Kommer fra»Valpemøller«Er i utlandet.»Etterspørselen vil ikke avta, men hundene som selges vil bli veldig syke«, spådde hun.»De vil ikke være underlagt noen dyrebehov og vet ingenting om deres avstamning.«.

For det menneskelige samfunn avhenger frelsen til begge raser av kryssing med andre hunder for å ødelegge deres genetiske sårbarheter. «Hvis Cavalier hadde en litt romsligere hodeskalle til hjernen, ville han vært den peneste hunden i verden.«, mener fru Rollset.»Hvis bulldogen er kortere og har litt lengre snute og sterkere skjelett, vil den ikke gjøre den til en skummel hund, den vil fortsatt være en bulldog.«.