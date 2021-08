Hundevennlige produkter som hjelper kjæledyret ditt til å føle seg komfortabel, elsket og på sitt beste hjemme.

Selv om jeg er en katt person gjennom og gjennom, kan jeg ikke la være å bli gal etter doggos av og til. De er så søte, og for ikke å snakke om utrolig kjærlig (en egenskap som de fleste katteeiere ikke er vant til å være vitne til i kjæledyrene sine). Og så mye som jeg liker å ødelegge kattungene mine med godbiter fra tid til annen, er jeg sikker på at alle hundeeiere føler det samme. Å sørge for at kjæledyret ditt føles trygt, trygt og komfortabelt hjemme er topp prioritet for alle dyreeiere. Vi vil sørge for at de alltid føler seg elsket og virkelig hjemme! Det er viktig å skape et miljø der de føler seg helt trygge for å senke vakt mens de holder seg aktive og har det gøy samtidig. Og vi har kurert en samling hundevennlige produktdesigner som lover å gjøre nettopp det! Disse kjæledyrsproduktene vil bidra til å gjøre hjemmet ditt til det beste trygge tilfluktsstedet for hundene dine, slik at du kan få bedre kontakt med dem og sørge for at de alltid er komfortable. Fra et hundehus som også fungerer som en modulær sofa, slik at du og kjæledyret ditt kan dele et felles rom, til en hundebolle med langsom fôr inspirert av de sveitsiske alpene – disse produktene vil glede hundene dine!

Dette enkle, men nyskapende hundehuset er designet av Ben Hansen og bruker overflødig vann fra vanningsanlegg og filtrerer det inn i hundens vannskål. Rotting med grønne aksenter gir den en lett og luftig følelse. Det minimalistiske hundehuset vil lyse opp ethvert hjørne av hjemmet ditt, det er vanskelig å ikke gjøre det når du har en søt plante og et kjæledyr! Det er et nydelig møbel som ikke bare fungerer som et hjem for kjæledyret ditt, men også fungerer som en elegant planter, som blander seg harmonisk med interiøret i hjemmet ditt. Bens tilnærming til dette er nesten motsatt av måten vi behandler våre kjæledyr og planter. Selv om vi elsker bruk av rotting og ønsker å fremme dette bærekraftige materialet, er det også en viss letthet i materialet som må balanseres med en sterk og tung metallramme for å forhindre at din energiske valp faller. Det er ganske åpenbare spørsmål om selve rensingen av vannavrenningen fra dette anlegget, og vi håper Ben snart vil dele flere detaljer om utførelsen av designet.

Med en sammenleggbar design er Redminut Dog Water Bottle, designet av Marco Chen & Archer Guan, et bærbart reisetilbehør for hunder og deres eiere som sikrer at hunden din aldri blir tørst. Redminut er avhengig av en hengslet foldemekanisme som gjør at hundeflasken lett kan lukkes for lagring og utvides for bruk. Når lokket på hundeflasken er fullt utvidet til 180 °, slippes vannet ut ved å trykke på knappen på flasken. Siden Redminuts foldemekanisme er så lett å bruke og bære når du er på farten, er den den ideelle reisefølge for utendørsaktiviteter som ettermiddager i hundeparken eller lange turer rundt deg og valpens favorittsjø. Redminut kan også forlenges helt og tas i bruk med den ene hånden, slik at du alltid kan holde stroppen med den andre.

Hvis hunden din har eksistert en stund og begynner å bli gammel, da hund sky seng Det kan være den perfekte sengen for ham! Cloud Bed er en terapeutisk seng som hjelper til med å lindre leddsmerter eller ubehag du måtte oppleve ved å massere dem. Massasjesengen gir en 3D skybølge -vibrasjonsmassasje ved hjelp av lagene med ortopedisk og minneskum. Faktisk kan du til og med planlegge og sette opp fire massasjer for hunden din på en dag! Du kan koble den til smarttelefonen din via WiFi eller Bluetooth -tilkobling, og kontrollere sengen via telefonen. Skyhundsengen hjelper også med separasjonsangst, sirkulasjon og hjelper kjæledyret ditt med å slappe av og sove bedre.

I videoen hans lastet opp til YouTube, En stol laget for kjæledyr i nød Giertz tar oss gjennom konstruksjonen av både den første prototypen på stolen og den endelige formen. Ved hjelp av Fusion 360 laget Giertz en 3D -modell av kjæledyrstolen. Modellen har en lukket boks, hovedhunddør, fotstøtte, trapper og tak for å doble som et Giertz -sete. Ved å bruke CNC -fresing for å konstruere stolens øverste sete og tak, sidevegger, trapper og frontinngang, kuttet Giertz vertikale rygger langs sideveggene for å bøye seg rundt stolens radius. Etter å ha montert kryssfinerbitene sammen for å danne prototypens planlagte struktur, bruker Giertz skruer for å holde dem sammen, men den ferdige prototypen så noen forbedringer. Giertz vendte seg til CNC -fresing for å bygge bunnstykket på stolen, denne gangen formet i to seksjoner for å passe til CNC -sengen. På toppen av det nedre festede stykket på stolen ble resten av de CNC -freste kryssfinerbitene festet. For å hjelpe Scraps med å gå opp og ned i trappetrinnene mer selvsikkert, reduserte Giertz avstanden mellom trinnene og la til et rekkverk for å skjøre stoltrinnene, hovedsetet og taket.

Tenk deg de majestetiske fjellene i de sveitsiske alper, et pittoresk og imponerende landskap. Tenk deg hvordan du ville fange og skildre din naturlige skjønnhet i, av alle ting, hundens matskål. K2 sakte mater, ved første øyekast, ligner ganske på produktene fra denne serien. Tross alt, mange hunder spiser fort, og kjæledyrproduktutviklere har funnet en enkel løsning på dette problemet: å lage rygger og bakker i bollene sine som gjør det vanskeligere for en hund å ta opp småbit. Funksjonelt fungerer K2 slow feederen på samme måte, men den enestående kvaliteten er dens estetiske design, som destillerer de vakre sveitsiske alpene til et visuelt tiltalende produkt.

Ruffit designet den søteste hundesekken for valpen din! Ryggsekken sørger for at du kan ta med deg kjæledyret ditt på alle dine eventyr, de trenger ikke å stå igjen hjemme! Enten du går, sykler eller reiser, kan du trygt ta kjæledyret ditt med deg mens du er gjemt i Ruffits ryggsekk. Ryggsekken har flere justerbare stropper for å holde hunden din trygt innesluttet. Det er ingen sjanse for at den hopper! Det holder også kjæledyret ditt oppreist, slik at han alltid er i en komfortabel posisjon uansett.

TOMO er en minimal design og lett å koble til bånd, krage og selesett som vil gjøre livet ditt enklere og hunden din mer stilig. TOMO gir kjæledyrutstyr den oppdateringen som alltid er nødvendig, med en minimalistisk estetisk og vakkert utformet design støttet av materialer av høy kvalitet. TOMOs kjæledyrutstyr har grunnleggende rutete seler og krage med de vanskelige karabinklippene på bakspeilet, i vakker matt svart, fra bånd til krage til sele, og har en unik metallspenne og robust som er minimal, holdbar og enkel. å sikre på sekunder.

Migo er laget av den norske designeren Lucas Couto, og er et IoT-utstyrssett som er avhengig av smart teknologi for å gi ekstern interaksjon mellom hunder og deres eiere mens de er borte. Migo er forkortelse for ‘amigo’, som betyr ‘venn’ på spansk. Hver komponent i Migo kommuniserer og kobles til hverandre via Bluetooth, noe som muliggjør ekstern interaksjon mellom hunder og deres eiere. Hovedattraksjonen til systemet er kragen, da den er utstyrt med et sporingssystem, temperatursensor, pulsmåler, lydutgang og en LED -lommelykt. Eiere kan også ha alle øynene på hunden sin hjemme gjennom kameraenheten som fungerer som et tradisjonelt overvåkningskamera. Kameraet kommer til og med med en høyttaler, slik at eiere kan snakke med hundene sine når angstnivået ser ut til å stige.

Siden vintermånedene blir kaldere og forræderiske, er det å holde hunder og valper med kortere hår varmt topp prioritet for hundeeiere. Faktisk kjøpte 40% av USA-baserte hundeeiere noen klær til hunden sin i 2020. Hvis du ønsker å oppdatere valpens garderobe for det nye året, har Jackets Collection for Dogs from Between Two Naps noen andre morsomme alternativer , som putehodeplagg og plysjhjelmer med valpetema. Leveringsjakken er derimot ditt upcycled -alternativ, som kommer enestående, med en trimmet kropp og en elastisk bunn. Designet har klassiske emballasjemerker innebygd i stoffet i jakken som inneholder tilfeldige ord som “søvn”, som hjelper butikkeiere med å spore utgående forsendelser.

PooPail har en skrå søppelcontainer med et selvåpnende lokk. Sammen med PooPail Scoop reduserer det innsamlingsprosedyren til en enkel feiende handling som gjør at poo umiddelbart kan settes inn i beholderen. Vipp beholderen opp og lokket lukkes automatisk, låser avfallet inne og forhindrer at det blir sett eller luktet. Hver PooPail leveres til og med med biologisk nedbrytbare søppelbøtter som er enkle å bytte ut, slik at du aldri trenger å rengjøre eller vedlikeholde pooper-skoen. PooPails enorme lagringskapasitet (4 gallon) sparer deg for 28 lange turer til søppelkassen ved å lagre mange stinkende rester i opptil en uke om gangen. Støvpannen kommer til og med med en rutenettform som sikrer at smuss, småstein, sand og grus samles rett gjennom mens det samles.