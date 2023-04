Hundre år senere ble bragden til den berømte amerikanske hunden Balto forklart med hans DNA

I 1925 deltok Balto i en ekspedisjon til Alaska kalt «serumløpet». Målet var å redde innbyggerne i en liten by, som ligger i et svært avsidesliggende område, ved å gi dem en medisin mot difteri.

Den har sin statue i Central Park i New York, en animasjonsfilm til sin ære, og nå en dedikert vitenskapelig studie: DNAet til sledehunden Balto, en av USAs mest kjente hunder, ble analysert 90 år senere. hans død, og kaster lys over hans legendariske utholdenhet.

«Baltos berømmelse og det faktum at han var utstoppet gir oss denne store muligheten, 100 år senere, til å se hvordan denne sledehundpopulasjonen var genetisk og sammenligne den med moderne hunder,» forklarte Katherine Moon i en pressemelding. forsker ved universitetet of California i Santa Cruz og hovedforfatter av denne studien publisert torsdag i tidsskriftet Science.

Fylt etter hans død i 1933, er den nå utstilt på Cleveland Museum of Natural History.

Midt i snøstormen og til tross for ekstreme temperaturer, ledet Balto gruppen med sledehunder som tilbakela de siste titalls kilometerne.

I motsetning til legenden om at Balto var en del av ulv (og som Universal Pictures-animasjonsfilmen fra 1995 antyder), har analyse ikke identifisert ulvens forfedre.

Balto deler felles aner med dagens sibirske huskyer og alaska- og grønlandske sledehunder.

– Bedre helse –

Forskerne sammenlignet også deres genetiske arv med justeringen av genomene til 240 pattedyrarter, utført som en del av et internasjonalt samarbeid kalt Zoonomy Project.

Denne teknikken hjelper til med å bestemme hvilke deler av DNA som er det samme i alle arter og derfor ikke har endret seg over millioner av år med evolusjon. Denne stabiliteten indikerer at dette er områder med viktige funksjoner, og at mutasjoner på deres nivå kan være farlige.

Resultat: Balto hadde færre potensielt farlige variasjoner enn moderne hunderaser, noe som indikerer bedre helse.

«Balto hadde varianter i gener relatert til ting som vekt, koordinasjon, ledddannelse, pelstykkelse, noe som er fornuftig for en hund som er oppdrettet til å trives i et slikt miljø,» sa Katherine Moon.

Til syvende og sist forsøkte studien å rekonstruere hans fysiske utseende fra genomet hans, med resultater i tråd med de historiske bildene vi har av ham og hans bevarte levninger.

Balto hadde en skulderhøyde på 55 cm og en svart pels med litt hvitt.

«Dette prosjektet gir alle en ide om hva som begynner å bli mulig gjennom sammenligninger med genomer av stadig økende kvalitet,» sa Katherine Moon. «Dette er ting vi aldri har gjort før. Jeg føler meg som en oppdagelsesreisende, og igjen leder Balto an.»