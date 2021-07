Hundre: Chris Benjamin fyrer Birmingham Phoenix for å slå London Spirit

London Spirit 144-6 (100 baller): Crawley 64, Denley 25; Milne 2-18, Howell 2-25 Birmingham Phoenix 148-7 (97 baller): Moin 40, Benjamin 24 * Phoenix vant med tre wickets Poengkort

Ukjent 22 år gamle Chris Benjamin fanget oppmerksomheten til Birmingham Phoenix herrehundre med en spektakulær siste seier mot London Spirit.

I en spennende konklusjon tok Benjamin, som debuterte proff for bare fem dager siden, 24 av 15 baller for å lede Phoenix til en seier med tre wicket.

De trengte 24 av 14 baller da Penny Howell var ute, men Benjamin traff to seksere – den ene var en modig omvendt øse over skulderen – og sendte en fire, betydelig hjemmepublikum inn i skogen.

Det tok Birmingham en av de fem siste, og til tross for Chris Cooks fall scoret Adam Milne seiersløpet med tre baller til overs.

Det lukket et annet underholdningsspill for The Hundred, som inkluderte fantastiske fangster og ekspert bowling.

Jack Crowley, som tidligere scoret 64 for London Spirit, er kaptein av Englands kaptein Eoin Morgan og trent av den australske legenden Shane Warne.

Fra Uni-eksamener til Edgbaston Hero

Født i Sør-Afrika, men kvalifiserte seg for England, spilte Benjamin ikke engang i The Hundred for tre dager siden.

Går noen måneder tilbake, satt han for eksamen for en regnskaps- og finansgrad ved University of Durham.

Han scoret 60 av 34 baller for å lede Warwickshire til seier i Twenty20-tallet sist søndag, og ble kalt opp da andre wicketkeeper Adam Hose ble satt utenfor siden av skade.

Søndagens T20 er hans første profesjonelle kamp, ​​noe som gjør ham til den minst erfarne spilleren i turneringen.

Det viste seg ikke.

Etter sin sensasjonelle scoop seks slo han et stort drag på kvadratfoten etter to baller.

Mange i mengden har kanskje ikke hørt om ham i begynnelsen av spillet, men til slutt sang de “Oh Benji, Benji …”.

“Jeg klemmer meg fortsatt og må våkne fra en drøm,” sa han.

’50 mann med forskjellige varianter ‘

En annen person som kan imponere i Birmingham er bowler Howell.

Han er ekspert på sakte baller – brukt av bowlers for å lure bowlers – og hevder å ha 50 forskjellige typer. Mange bowlere vil være fornøyd med en eller to.

32-åringen fanget både den engelske kapteinen Morgan og Joe Denley for henholdsvis 13 og 25.

Howell leser baseballkanner og hjelper til med å bygge leveranser, som han avsto mens han spilte i T20-ligaer rundt om i verden.

Spesielt en levering, knokekulen – når en bowler snurrer ballen langsommere mot røren enn å holde den i fingrene på hånden – fanger øyet.

“Det er veldig vanskelig å fange en ball når du kaster en knoke ball, noe jeg ikke kan gjøre,” sa Englands kvinne-verdensvinnende kaptein Heather Knight til BBC.

“Jeg har mye beundring for mestrene og de som brakte det til spillet sitt.”

Natt med de beste fangstene

Men det var ikke bare fantastisk batting og bowling, det var en natt med flotte fangster.

Den spektakulære visningen av Spirit’s Rolof van der Merwe’s bevissthet og dyktighet er utmerket, og beroliger vokalmengden, i det minste en stund.

Han kastet flere fangster på en lang-på-fire, men med farten på toppen av tauet kastet han ballen i luften, gikk inn i kanten av grensen, stabiliserte seg og hoppet deretter stille tilbake. Ballen berørte bakken.

Chris Wood, en tidligere ånds bowler, gjorde et utmerket grep om det beste beinet. Han løp rundt kanten av spretten som jaget et drag fra Liam Livingston, som var bak ham da han fanget ballen, nesten over grensen i skulderhøyde.

Vi bør heller ikke glemme en stor reaksjonsfangst fra Phoenix-bowler Milne. Ravi Bopara slo en kjøretur mot ham og New Zealand fikk høyre hånd fast for å stikke i jakten.