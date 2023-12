Hundreårsjubileet for Maria Callas: Hvorfor er La Callas fortsatt et operaikon i dag?

Maria Callas revolusjonerte virkelig operaen i en tid da vokaltolkning var det eneste som betydde noe, og sceneopptreden var en ulempe.

Som Nicolas Blanmont forklarer, «Frem til 1950-tallet kunne opera før La Calle være en ren musikalsk opplevelse, blottet for teatralsk autentisitet.». Callas, fra 1950-tallet og hans store roller i Italia, handlet om skuespill i tillegg til å synge. Og mer enn noen før henne vet hun hvordan hun skal fremstille karakterene sine på autentisk måte.

Det som er fascinerende med Maria Callas, og det som var med på å forme legenden hennes, er sangerens personlige liv, som etter en stund egentlig ikke er så privat. «Fordi hun er en operakarakter, har hun også opera.», sier Nicolas Blanmont. Familiekamp, ​​maktproblemer, begjær, skjebnen til Maria Callas er helt dramatisk, en tyrannisk mor, en fraværende far, et ønske om å bevise at han alltid kan gjøre det bedre ved å gi seg selv kropp og sjel for sitt publikum, en kjærlig ektemann. Han forlater henne for sin venn, milliardæren, som forlater henne for Jackie Kennedy, ekskonen til presidenten i USA, hennes siste år i hennes parisiske leilighet, fortært av ensomhet, alle elementene kommer sammen. Det er materiale for en opera.

Til slutt identifiserer Callas operaen med sine berømte innspillinger.