‘Hundred Words for Snow’ går gjennom Theatrical Outfit

Underveis, når han ikke nevner navn eller deler historiske og vitenskapelige anekdoter om slike som Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og Elisha Kent Kane, legger Rory ut på egne opplevelser: en seksuell “indoktrinering” med en tenåring. du er i Norge; et minneverdig møte med en vennlig forsker; og et definitivt gjensyn med sin bekymrede og enke mor.

Kristen Jeter vises i Theatrical Outfit sin streaming-produksjon av “Hundre ord for snø.” Hilsen av SaturnBlu Productions Kreditt: Brosjyre Kreditt: Brosjyre

Det kunne ha vært mer dramatisk overbevisende og effektivt hvis Hennessy hadde introdusert og innlemmet noen av disse mindre karakterene i handlingen i stykket, i stedet for bare å stole på Rory for å fortelle alt om sine erfaringer med dem, selv om Jeters britiske aksent er upåklagelig.

Mest skuffende er produksjonens manglende stilstemning. Som bakgrunnen for basissettet er en stor skjerm, men i tillegg til å projisere en og annen skyformasjon eller en silhuett av en skog, savner Torney muligheter til å antyde en visuell følelse av undring over den isolerte eller ekspansive naturlige omgivelsene. En drømmesekvens som involverer en isflak og en bjørn er spesielt skuffende. Jeters rystende stemme og kroppsspråk gjenspeiler de iskalde omgivelsene mer overbevisende enn noen av Torneys regi.

“A Hundred Words for Snow” gjør at du vil se mer av Jeters arbeid. Og av helt andre grunner, mer fra Torney også.

TEATERANMELDELSE

“Hundre ord for snø”

Bunnlinjen: Den handlet med mer kraft enn den er rettet mot.