Rett før starten av denne 23. utgaven utnevnte Chevalerie du Fourquet nye æresmedlemmer til sitt brorskap, det vil si personligheter som bidrar til innflytelsen til belgisk øl i inn- og utland. Dermed ble presidenten for senatet, Stephanie de Hoose (Open Vld) og Neil Vandevanet installert, som ledet prosjektet for å transformere Brussel-børsen.

Tidligere har Bernard Derecker, leder for det belgiske ølselskapet, oppfordret myndighetene til å legge «falske gode ideer» til side, som å øke tollsatsene på øl. Han understreket at «overlevelsen til noen av våre bryggerier står på spill,» og bemerket at sektoren allerede står overfor ulike vanskeligheter som høye priser på energi og råvarer.

Festen er ikke helt over denne søndagen. Hvis denne ølhelgen er et eksepsjonelt show for våre bryggere, vil de snart ha et imponerende reklameverktøy med den belgiske ølverdenen som åpner om en uke i en totalrenovert børs. De første besøkende er ventet 9. september.