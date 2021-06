Hundrevis av ‘mørke’ fiskeflåter mistenkt for poaching, studieresultater | Fiske

Mens den ulovlige jakten på blekksprut og andre innbringende skapninger i utkanten av Argentinas omfattende fiskefelt, stenger den gigantiske langdistansefiskeflåten, først og fremst fra Kina, deres overvåkingsfyr for å unngå oppdagelse. Oceania, en internasjonal frivillig organisasjon dedikert til maritim sikkerhet.

Hvert år samles skip innenfor grensene til Argentinas eksklusive økonomiske sone (EEZ), og utnytter de lukrative fiskeplassene.

Observasjon av Oceania-skipens sporingsfyr fra januar 2018 til april 2021 viste at mer enn 800 fartøyer brukte nesten 900 000 timer på å fiske innen 20 nautiske mil fra den usynlige grensen mellom Argentinas nasjonale farvann og åpne hav.

“I løpet av disse tre og et halvt år ble mer enn 6000 hendelser ‘mørklagt’ av deaktivering av elektroniske overvåkingsanordninger (AIS) av disse fiskefartøyene,” rapporterte rapporten, onsdag, med overskrift, “Nå ser du meg, nå gjør du ikke.: Skip på argentinske farvann forsvinner.

Totalt var disse fartøyene “skjult” i mer enn 600 000 timer, noe som gjorde det mistenkt at Oseania dro inn i argentinsk territorialfarvann for ulovlig fiske.

“Det er høyst tvilsomt at de har AIS slått av for det meste de fiske,” sa Marla Valentine, en økolog i Oseania, en internasjonal frivillighetsorganisasjon dedikert til marin bevaring.

Milliarder dollar av marint liv blir fjernet fra økosystemer som blekksprut, hauk og reker spist av skapninger som tunfisk. Dette vil ha en varig innvirkning på deres reproduktive syklus, ”sa Valentine.

Det var nesten 66% av “mørke” skip Kinesisk flagget blekksprut, Kasseroller med sterkt lys og kroker er designet for å fange blekksprut.

Men spanske trålere som drar tunge garn på havbunnen for å fange skapninger som den argentinske hauken og røde reker, gikk tre ganger mer “mørkt” enn kinesiske skip, heter det i rapporten.

Tilstedeværelsen av flere skip utenfor kysten av Argentina har ført til flere høyprofilerte maritime konflikter med den argentinske kystvakten. I april 2020 ble om lag 100 blekksprutjigger – for det meste kinesisk-flagget – rapportert om å fiske ulovlig under nattangrep i argentinske farvann, hver med sin egen A.I.S.

“I 2016 sank en kinesisk tråler da kystvakten prøvde å gå på grunn, og i 2018 skal fire kinesiske fiskefartøyer ha gått sammen for å beskytte det femte fartøyet som kystvakten vil fortsette,” heter det i rapporten.

“Det er en fin linje mellom hva som er lovlig, hva som er konsistent, hva som er ansvarlig og hva som er regulert,” sa Valentine. “De kan være en centimeter utenfor Argentinas unntakssone, noe som vil bli ansett som lovlig.”

Argentina var et av de største blekksprutfiskene i verden i 2016 med en handelsverdi på nesten 4 milliarder dollar. Rapporten sier at blekksprut i landet er “kritisk for den globale økonomien, matsikkerhet og maritim resesjon.”

Oseania rapporterte også i fjor om ulovlig fiske fra store kinesiske flåter utenfor Stillehavskysten i Sør-Amerika, som berørte Chile, Colombia, Ecuador og Peru. Skip i den gruppen ble også siktet Deaktiverer deres offentlige overvåkingsenheter, Og engasjerende Omlastning kan være tvilsom, Alt dette muliggjør ulovlig, urapportert og uregulert (IUU) fiske.