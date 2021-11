Hundrevis av QAnon-aktivister venter på gjenoppstandelsen av JFK Jr. i Dallas

QAnon-tilhengere drepte John F. Kennedy i 1999. Kennedy (JFK. Jr.) samlet seg i Dallas, Texas for å returnere. I følge de siste påstandene fra denne latterlige bevegelsen – som mener at verden styres av Satans kult – tilbedelsen av pedofile – vil returen til den demokratiske JFK Jr. kunngjøre det nye presidentvalget i 2024 med duoen Donald Trump og JFK Jr. .

I følge denne spådommen fra konspiratørene – det er mange forskjellige – må begge Kennedys gjenoppstå fordi denne linjen er direkte relatert til Kristus til dem. Ifølge mannen som dikterer håp til QAnons støttespillere, skal faren hans tilbake til jorden om bare syv dager, men før han dør igjen, vil han «overføre makten til Donald Trump og JFK Jr., som blir visepresident. Trump».

Journalist Steven Monacelli er på plass Daily Beast. Han delte bilder og videoer av tilbedere av troen iført T-skjorter og viftet med «TRUMP / JFK Jr. 2024»-flagg. Som han nevner på Twitter, er det ingen JFK i horisonten ennå.

I følge en annen like bisarr versjon må den unge Kennedy vise seg i sitt gjemmested to tiår senere, når han blir utnevnt til Trumps visepresident, og han vil bli «kongenes konge».

JFK var en fremtredende skikkelse i QAnon-bevegelsen og hans død hadde allerede blitt brukt som drivstoff for flere konspirasjoner. Trump-tilhengere venter fortsatt spent på den avdøde.Et slags gjemmested“Hvor”Gjenoppstått“.

Til tross for disse absurde teoriene har QAnon-bevegelsen mange støttespillere i USA, hvorav noen har blitt arrestert for terrorisme. Denne høyreekstreme gruppen blir overvåket av FBI.

Chris Murphy, en demokratisk senator fra Connecticut, svarte på Twitter at “det er ikke morsomt at en stor folkemengde vil samles for å se ham dukke opp igjen etter den simulerte døden til JFK Jr.” “Dette er et veldig forvirrende tegn på hvordan den politiske debatten har avviket fullstendig fra sannheten.”