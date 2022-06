Hunger Games kommer tilbake på kino for 64 år siden

Hollywood-logikk er umulig. Etter å ha spilt inn 2,96 milliarder dollar på fire filmer, er det utenkelig å ikke forfølge det. Sult spill. Eller rettere sagt, et forord. Den andre delen vil bli utgitt 17. november 2023, åtte år etter utgivelsen Opprør.

Historien utspiller seg i den tiende perioden Sult spill (Så 64 år før den første filmen). «Mange år før Benjamins tyranniske presidentskap legemliggjorde 18 år gamle Coriolanus Snow, familien som falt ut av nåde etter Capitol-krigen, det siste håpet om hans synkende blodstrøm.Oppsummeringen sier. Ettersom det tiende året med spill nærmer seg med stormskritt, har unge Snow Lucy blitt utnevnt til mentor for Grey Bird, en kvinnelig hyllest fra fattige District 12. Men etter å ha fått Panemins fulle oppmerksomhet ved å slå Lucy Gray under utvelgelsesseremonien, tror Snow at hun kan være det. Bølgen kan snu til deres fordel. Sammen med deres talentfulle intuisjon og nye politiske innsikter, vil Snow og Lucys overlevelse til slutt avsløre hvem sangfuglen er og hvem slangen er.»

Basert på Susan Collins» roman, som vil bli utgitt i 2020, vil fansen bli kjent med nettstedet ettersom det vil bli regissert av Francis Lawrence. Skuespillere, på den annen side, må være nye for Rachel Jeckler (Western historie Og mange flere Snøhvit) Og Tom Flyth (Forgylt alder) I hovedrollene.

I mellomtiden er her den første traileren til filmen, ikke originalen.