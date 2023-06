Hunter Bidens eskapader infiltrerer farens presidentkampanje

Joe Biden trodde han var ferdig med den politiske byrden denne sønnen fortsatte å representere, et mål for republikanerne fast bestemt på å utnytte feilene hans for å diskreditere presidenten. Hunter har bestemt seg for å erkjenne seg skyldig i to separate tilfeller av skatteunndragelse og våpenbrudd, en avtale som, hvis den ble akseptert av dommeren (rettssak 26. juli), ville avslutte en fem år lang etterforskning og redde sønnen Biden. Går i fengsel.

Golfklubb eller vertinneboks

Billetten! Republikanerne har gitt ut vitnesbyrd til House Ways and Means Committee fra IRS-agent Gary Shapley. Som varsler kom hun med mange skarpe avsløringer om Hunter Bidens falske selvangivelser og livsstilen hans. For eksempel ble betalinger til prostituerte forkledd som profesjonelle honorarer, og påstått golfklubbmedlemskap skjulte medlemskap i en sexklubb i Los Angeles.

Shapley leverte også dokumenter som gir næring til sentral republikansk kritikk av Hunter Biden: hans tendens til å utnytte farens rykte og nettverk, spesielt da han var Barack Obamas visepresident fra 2009 til 2016, for å øke virksomheten, spesielt i Kina og Ukraina. Men uten å vite om Joe Biden spiller eller ikke.

Motsetninger

Gary Shapley anklager spesifikt justisdepartementet for å være for mild med å etterforske mistanker om skatteunndragelse. Påstandene ble bekreftet av en IRS-etterforsker hvis deponering ble offentliggjort torsdag, men på betingelse av anonymitet. Dette vitnet viser til «helt ekstraordinær» praksis, som forbudet mot Hunter Biden fra å avhøre barna sine. Det er en rutinemessig praksis, men tydeligvis, når det gjelder presidentens barnebarn, er innsatsen bekymringsfull.

Advokat oppnevnt av Trump

Justisdepartementet avviste påstandene, og minnet om at Delawares riksadvokat David Weiss hadde full spillerom til å gjennomføre etterforskningen slik han ville. Utnevnt av Donald Trump kan det ikke være tvil om at han ønsker å redde Biden-familien. Shapley lover imidlertid å ha lagt merke til hindringene for arbeidet hans.

Anklagene mot Hunter Biden er relativt små og kan raskt bli lovlige. Det er en moralsk og politisk kostnad for Joe Biden, alt å tåle når presidenten gjentatte ganger sier at han er «stolt» av sønnen sin. Lidelsen må være høy, siden han sikkert ville elsket å se Hunter kampanje med ham, slik han gjorde i 2008.