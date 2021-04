Hunter Report er et fyrtårn i kampanjen

Er jeg så kynisk i å anta at en valgkamp ikke vanligvis er tiden for komplekse diskusjoner om fremtiden for den skotske økonomien? Dette er sesongen for sølvkuler og enkle mål.

Så det var en hyggelig overraskelse å se utgivelsen av Hunter Foundation for Oxford Economics som økte graden av økonomisk vekst i Skottland.

Sir Tom Hunter kan alltid regnes med for å takle de tøffeste problemene, og med regjeringens politiske retorikk fullstendig dominert av forestillingene om en rettferdig overgang til netto-null eller utviklingen av rettferdig arbeid, er det forfriskende å lese en rapport som stiller grunnleggende spørsmål om hvordan å tjene til livets opphold.

Hovedpremisset for rapporten er at Skottlands økonomi er mye mindre enn sammenligningen som Norge, Danmark eller Singapore. Når det gjelder BNP per innbygger, trenger Skottland en økning i økonomien som tilsvarer størrelsen på en virksomhet på størrelse med Google for å matche Norge. Det nåværende politiske tilbudet er rett og slett ikke nok. De siste ordene i rapporten er umiskjennelige – det kreves større politikk.

Diagnostikk har noen kjente komponenter. Skottlands aksjeandel per innbygger er blant de laveste i Storbritannia, vår kommersielle fødselsrate er niende av 12 land og territorier i Storbritannia, og vår ekspansjonsrate er også lav. Vår forskning og utvikling blir mer fokusert i et mindre antall hovedsakelig utenlandske selskaper. Samarbeidsforbindelser med høyere utdanning er svært få.

Dette er mangeårige problemer som Scottish Enterprise har satt opp for å ta opp siden midten av 1990-tallet med initiativer som Business Birthrate Project og har sympatisert med kommentaren om at mens noen dårlige politikker varer for lenge, kan god politikk bortfalle. Et offer for endringer i regjering eller minister – eller jeg kan legge til en quango-sjef – når de har begrenset sjanse for å lykkes.

Avgjørende er at vårt arbeid er mindre fokusert sammenlignet med Storbritannia som helhet i forhold til avanserte informasjons- og kommunikasjonstjenester, innen finansielle tjenester eller i den vitenskapelige og tekniske industrien, og selv om vi har en høyt utdannet arbeidsstyrke, har vi flere helsepersonell jobber i det. Utdanning, ikke i industrien.

Her føltes Glasgow-opplevelsen relevant. På den ene siden har Glasgow gjort mye av Clydes internasjonale finansielle tjenester til en magnet for indre investeringer, nå 20 år i utvikling og lønner seg mer med løpende investeringer av Barclays, Virgin Money og JP Morgan. Glasgow har befestet sin tilstedeværelse i IFSD innen jobber innen IKT og finansielle tjenester som betaler godt over den nasjonale gjennomsnittslønnen. Her er et prosjekt som har gitt tid til å lykkes og som fremdeles kan tilby mer.

Kan det være mulig med byens tre innovasjonssoner, men med større fokus på å koble sammen våre høyere utdanningsinstitusjoner – som rapporten anerkjenner som en nasjonal styrke – og industrien? Rapporten viser til den første investeringen fra den skotske nasjonale investeringsbanken i M Squared Lasers, som selvfølgelig støtter utviklingen av det selskapet i Glasgows Innovation Zone.

Det er mye å være enige om i analysen, selv om jeg følte at utelukkelse av transport som et viktig trekk ved økonomisk utvikling var rotete og ikke overbevisende og straks ble motsagt av den danske casestudien som la vekt på investering i transportinfrastruktur.

Dette er et kjærkomment og nyttig tillegg til den økonomiske debatten i Skottland, og når det skotske valget er over, bør vi ta oss litt tid til å utforske deres konklusjoner nærmere.

Stuart Patrick er administrerende direktør for Glasgow Chamber of Commerce