Hus sensurerer USAs representant av palestinsk avstamning | verden

Den anklager Rashida Tlib for å «fremme falske historier om et Hamas-angrep på Israel 7. oktober 2023 og oppfordre til ødeleggelse av Israel».

Det er andre gang på to uker at en folkevalgt blir avvist i kongressen for å ha kritisert Israel. Forrige uke introduserte den republikanske representanten Marjorie Taylor Green en sterkt formulert resolusjon som ble blokkert av Representantenes hus, rapporterte CNN.