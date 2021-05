Husdemokrater og republikanere slår avtale om å undersøke dødelig kapitalopprør – Live | Amerikanske nyheter

Den fortsatte adopsjonen av den Trumpiske retorikken har ført til at noen yngre republikanske lovgivere blir stadig mer oppmerksomme på de økende strenge advarslene fra klimaforskere og velgeradvarsler om global oppvarming.

“Et stort antall medlemmer av den (republikanske) kongressen er fortsatt skeptiske,” sa 33 år gamle republikanske husrepresentant Peter Meijer til Guardian. “Når du snakker med de yngre konservative, er klimaspørsmål nummer 1 eller 2, men ikke for den eldre generasjonen. Vi slutter å se på dette som et partisk spørsmål for fremtiden for vårt land og partiet.”

Meizer, en av de ti husrepublikanerne som stemte for å klandre Trump for den tidligere presidentens rolle i opprøret 6. januar i det amerikanske hovedstaden, sa at partiet var midt i en “generasjonsendring” om klimaet, men at fremgangen hadde vært sakte.

“Det er en stor sak som beveger seg i grad. Det kommer ikke til å skje over natten,” sa Meijer, som representerer Michigan-fylket. Vi ser på de første trinnene i meldinger og planlegging. Det er erkjennelse av at vi ikke er på høyre side av dette, vi bør gå til høyre side av dette. ”