Husleieprisene har eksplodert de siste ti årene: «Selv med to lønninger blir det vanskeligere»

Hvis kjøp av eiendom krever mer ressurser, blir husleiene dyrere og dyrere. I følge en studie fra Federation of French-taling Real Estate Agents i Belgia var gjennomsnittsprisen på en leie i Brussel i 2022 1 154 euro per måned uten husleie. For et studio var gjennomsnittsleien i Brussel € 948,80 per måned, mens i Wallonia var gjennomsnittsleien for alle eiendomstyper € 751 per måned. For ti år siden kostet det i snitt 722 euro å leie en eiendom. Denne frenetiske økningen har til og med eiendomsmeglere bekymret. «Å bo alene blir mer komplisert. Selv med to gjennomsnittslønninger er det ikke alltid lett. I dag koster husleien i Brussel mellom 10 og 20 euro per kvadratmeter, avhengig av nabolag, finish og energieffektivitet. Hvis eiendommen har uteareal og ligger i en høyere etasje, stiger prisene, oppsummerer Inès Fonsy, leder for Latour&Petit.

Økningen i husleie forklares delvis av økningen i eiendomspriser for å kjøpe. «Den kraftige økningen i husleie forklares med nedgangen i transaksjoner i eiendomsmarkedet. Mange leier fordi de ikke lenger kan kjøpe, noe som øker etterspørselen i leiemarkedet, samtidig som tilbudet ikke øker. Dette er et rent økonomisk fenomen,» forklarer Guillaume de Thier, direktør for Les Viviers-byrået; Et rent økonomisk fenomen, reduserer den økonomiske statusen til mange familier. «For øyeblikket kan jeg ikke finne noe for mindre enn € 1000 og i god stand, noe som gjør meg litt desperat,» sa en ung etterbeek-beboer på jakt etter et nytt tak. «Alt blir dyrt, og det er stressende hvis du må flytte. Det er nesten umulig å finne en toroms leilighet for under 1400 euro per måned. Selv en ettromsleilighet krysser 1000 euro for å se annonser i byråvinduer. Leiligheter av 50-60 kvadratmeter er 800 eller så. Mindre enn 900 euro,» sier en annen Brussel-innbygger. Tall bekreftet for oss av en eiendomsmegler: «Selv i de rimeligere kommunene i Brussel koster en ettromsleilighet nesten 850 euro .»