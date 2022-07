Hva betyr det hvis et spill allerede er gull?

Nei, det er ikke Xbox Live Gold

Faktisk, selv om vi sier det på spøk, er ikke dette et spill som Microsoft Xbox Live Gold tilbyr, fordi begrepet gjelder hele bransjen. Med andre ord uttrykker alle utviklingsstudioer seg på samme måte og mener det samme når de bruker uttrykket «det eller det spillet er allerede gull». Og hva betyr det? god, Et av de lykkeligste øyeblikkene et studio kan oppleve La oss eksperimentere med Development Studio.

Dette forklares med det faktum at Gullversjonen av et spill brukes til fabrikkfrakt. Kopier dem til Blu-ray (eller DVDer, CD-ROMer, kassetter og kassetter på den tiden) og begynn produksjonen av spillet før det kommer i salg på den annonserte datoen. Dette er med andre ord den definitive versjonen som vi alle har i hendene når vi går til butikken for å kjøpe spillet. Et eksempel på et så episk og herlig øyeblikk for et studio er for eksempel Neill Druckman. Han annonserte utgivelsen av filmen på sin Twitter-side Uspesifisert 4 Det var allerede gull.