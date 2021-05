Hva betyr europeiske finaler i Manchester, Chelsea og Manchester United for Liverpool i Champions League?

Med lettelse og feiringer over etter å ha kvalifisert seg til Champions League neste sesong, vil Liverpool gjøre et merkelig inntrykk denne uken.

Englands mest suksessrike lag i Europa, de siste årene, konkurrerer i Reds Champions League-finalen eller kjemper om Premier League-titler når de avslutter sesongen på den sentrale arenaen.

Men nå som kampanjen deres er over, vil de denne gangen bli satt utenfor siden de kjemper for europeisk ære som tre rivaler.

Manchester United møter Villarreal i Europa League-finalen onsdag, foran Manchester City og Chelsea i Champions League-finalen lørdag.

Under normale omstendigheter, Liverpool Han vil se på tiggingene med misunnelse. Men i år kan begge kampene ha direkte innvirkning på Reds lykke neste sesong.

Champions League-vinnere i 2019 og Premier League-mestere i 2020, J ர்க rgen GlobeResultatet er at når det gjelder neste års kontinentale konkurranse, er mennene garantert plass i en pott.

Men når de først er nummer tre og allerede har forlatt Europa, må de i stedet ta plass i potten de neste to sesongene.

Som et resultat vil vinnerne av Champions League- og Europa League-finalen hjelpe Liverpool med å avgjøre hvor vanskelig en lagbalanse er.

Atletico Madrid, Manchester City, Bayern München, Inter Milan, Lilly og Sporting Lisboa har allerede booket plassene sine som hjemmeplassmestere og vil bli med vinnerne av årets Champions League og Europa League.

Så både Chelsea og Manchester United kan se seg selv om de vinner henholdsvis Champions League og Europa League, mens hvis Janet St Petersburg er på siden av Pep Cardiola, vil det være en vellykket vinner.

Med medlemmer av samme nasjon som ikke klarer å møte hverandre i Champions League-gruppespillene, befinner Liverpool seg i en ekstraordinær situasjon som burde føre til at Man City blir kronet europamestere, samt den kjente følelsen av å ville beseire over Manchester United og Chelsea .

Hvis Man City er det eneste engelske laget i potten, møter de røde Atletico Madrid, Bayern München, Inter Milan, Lilly, Sporting Lisboa, Janet St. Petersburg og Villarreal neste sesong.

Det er ingen tvil om at Bayern er mye sterkere i disse motstanderne enn Atletico og Inter, men de røde vil se etter muligheter for en slags balanse.

Imidlertid, hvis Chelsea og / eller Manchester United blir med i en pott i Man City, er sjansen for at Liverpool vinner Bayern høy, for eksempel vil de bli trukket mot på grunn av det begrensede antallet sider.

Det kan bare være de små marginene, og Klopps side vil støtte seg mot enhver motstand, bortsett fra skadene som har ødelagt laget deres denne sesongen.

Men sammenlignet med sjansene for en av sju, er det urealistisk at en av fem ikke trekkes mot det mektige Bayern München.