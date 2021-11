Hva blir den oppdaterte Facebook-metaversen

Å endre navn fra Facebook til meta er utenfor eiernes skjønn for å unngå å bli straffeforfulgt. Det ser ut til at nettannonseringsimperiet har bestemt seg for å skape en ny virtuell virkelighet over hele verden. Man kan gjette ut fra fakta før navneendringen hvordan dette universet er. Mark Zuckerberg understreker at målet hans er å være edel og dydig: å gjøre digital virkelighet tilgjengelig, populær og praktisk. Nå har Meta en klar plan for å gjenopplive denne ideen. Mange grep er tatt for å gjøre metauniverset mulig.

Oppkjøpet de Oculus splittet

Facebook kjøpte VR i 2014 for 2,3 milliarder dollar. Med 85 milliarder dollar i årlige annonseinntekter er ikke dette en dyr virksomhet for et sosialt nettverk.

Oculus spesialiserer seg på å lage hodesett for spillere, men Zuckerberg sa at planene hans gikk videre på en pressekonferanse etter at avtalen ble signert. I fremtiden planlegger han å utvikle Oculus-produkter. Ny nettsted for sosial interaksjon “Det gir en følelse av å være i virtuell virkelighet, og underholdning, læring og nye muligheter til å samhandle med andre på avstand.

Ray-Ban-historier: Facebook på Facebook

Tidlig i september 2021 introduserte Facebook for verden et nytt produkt, Ray-Ban Smart Glasses, som lar deg ta bilder, videoer, motta samtaler og kommunisere med venner i videoformat. De inkluderer et innebygd 5 megapiksel kamera, hodetelefoner, en mikrofon og et innebygd lys for bildeopptak. Denne mirakelenheten forstår talekommandoer og undertrykker bakgrunnsstøy når du mottar et anrop.

Glasses er kompatibel med Facebook View-appen, slik at du kan streame følgerne dine live, samt enkelt importere alt innhold til Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat og Viber på hvilken som helst iOS- eller Android-enhet.

Dette er det andre trinnet i å bygge infrastrukturen meta-matrise Zuckerberg.

Vil den nye virkeligheten bli forbedret eller endret?

Som annonsert på Tech @ Facebook-siden, har vi stor tro på at historien til Mark Zuckerbergs nye prosjekt handler om enorm datainnsamling, ikke et resultat av tilstedeværelse og spennende spill.

Enhetene som bringer Facebook-Meta til markedet samler ikke bare informasjon om brukeren, men skanner også hele tiden omverdenen. De bruker eksternt vendte kameraer for å overvåke og kartlegge omgivelsene. Og dette er det sentrale etiske spørsmålet Meta-universet Zuckerberg.

Før utgivelsen av den nyeste versjonen av VR-enheten, hevdet selskapets ledere at den ikke lagret geolokaliseringsdata og 3D-bilder fra brukernes kameraer på serverne deres. Men nå ignorerer eller unngår Facebook-talere direkte spørsmål om dette emnet.

Hvilke data kan metaservere lagre?

Vi kan anta at brukere som blir en del av Zuckerbergs metamatrise ubevisst vil bli overført til databasen: fingeravtrykk og netthinnen, geolokaliseringsdata, telefon- og bankkortnumre og venners kontakter.

I tillegg vil du integrere nevrale nettverksalgoritmer i nettverket: din smak, interesser og preferanser. Datamaskinen vil huske dine bevegelser, ansiktsuttrykk og øyebevegelser. Alle hvor som helst i verden kan identifiseres med slike tegn. Klistrete bart, parykk og briller hjelper ikke.

Å selge personlig informasjon rettet mot reklame er ekkelt, men ikke farlig

Nå er det bekymringsfullt at datakontrollen faller på serverne til sikkerhetstjenester og etterretningssystemer. Og det ” Meta-universet Kun en test av en ny teknologi for massedatainnsamling.

Totalt har vi lagt ut 4 trinn for å bygge meta-matrise-infrastrukturen. Zuckerberg. Det er imidlertid ikke overraskende at amerikanske regulatorer legger et enestående press på det sosiale nettverket. Men enten det er en distraksjonstaktikk eller ikke, går dette prosjektet, som vi har sagt, faktisk foran de siste utgavene av nettstedet, som fremfor alt reiser spørsmål om personlighet, konfidensialitet og personlige data. Men toksisitet er også det vi skylder på Facebook-økosystemet.