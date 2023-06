Hva blir det av Beluga Hvaldimir, en russisk spion som streifer mellom Norge og Sverige?

historie – «Delphinopterus Leucas» ble oppdaget i 2019 iført sele i norske arktiske farvann. Han dukket opp igjen i forrige uke i tynnet form lenger sør ved Sverige.

En hvithval som antas å være i tjeneste med den russiske marinen i 2019, dukket opp igjen utenfor kysten av Sverige i forrige uke. Et dyr som tilhører slekten Delphinapterus Leucas, ble observert langs det skandinaviske landets vestkyst, ifølge en NGO som fulgte dens bevegelse. Han ble funnet i Oslofjorden og lenger sør i Nordsjøen ved Hannebostrand. Akkurat som for fire år siden spredte nyheten seg over hele verden i løpet av få dager. Med forskjellen er dyret i dag slankere og beveger seg raskere sørover, noe forskerne har vanskelig for å forklare. Den frivillige organisasjonen som følger ham frykter at han vil slite med å brødfø seg selv i denne mindre nordlige regionen.

Verden ble introdusert for Hvaldimir (hval, hval på norsk) for fire år siden. I Hammerfest, Norge, ved inngangen til Arktis, ble en hvithval oppdaget av tre norske fiskere. Dyr prøver å binde…