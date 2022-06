Hva du bør huske fra den første runden av forsamlingsvalget i Frankrike

Emmanuel Macron ble rystet av Nyhetene med 21 442 flere stemmer og et nederlag på høyresiden.

News, en allianse mellom Emmanuel Macron og venstrekoalisjonen News, var nesten lik i første runde av forsamlingsvalget i Frankrike søndag, med 21.442 stemmer, ifølge innenriksdepartementet.

Makronistkoalisjonen fikk 25,75 % av stemmene, mens Jean-Luc Mélenchon rundt Nupes fikk 25,66 %. Ikke-stemmegivningen steg til 52,49%, en rekord.

Macroni, sjokkert over nyhetene, gjenopptok denne mandagen en kampanje for å prøve å beholde sitt absolutte flertall i nasjonalforsamlingen i ukens andre runde.

Spenningen er om han to måneder etter at Emmanuel Macron ble gjenvalgt, vil beholde et absolutt flertall på 289 seter og få lov til å stemme over reformene sine, fra og med pensjonering. Mens venstresiden (LFI, PCF, PS og EELV) samlet seg under News-banneret, rangert mellom 150 og 210 seter, tilbyr ulike selskaper 255 til 295 seter for Macron-leiren.

«Alvorlig advarsel»

«Flertallet er langt fra sikre (…) Dette er en svært alvorlig advarsel til Emmanuel Macron.Ipsos Frankrikes viseadministrerende direktør Brice Teinturier insisterer. «Kjøpene dagen etter presidentvalget falt i kveld. Men den andre valgomgangen vil mekanisk favorisere koalisjonen!»Sier BVA-kommentardirektør Adélaïde Zulfikarpasic.

Ministrenes problem

Den andre store saken i valget 19. juni var regelen som ble tildelt 15 kandidatministre, som ville ha visst at et nederlag ville forlate regjeringen umiddelbart.

Alle besto første runde. Men noen, som starter med Amelie Montzal, sentralregjeringens sentrale minister for klimaendringer og regional integrasjon, er i store problemer. Europeisk utenriksminister Clément Beaune er på feil stemmeseddel i Paris, der Nupes har blitt valgt 3 av første runde og kommer først i 12 av 18 valgkretser. Elizabeth Bourne eller statsråder som Gabriel Attle og Olivier Vernon er derimot på god vei mot seier og opprettholder sin posisjon i regjeringen.

Mellonson statsminister, en reell mulighet

Nupes-leder Jean-Luc Mélenchon ringte «Mennesker» På «Stå opp neste søndag» Meningsmålingene tillot Lionel Jospin å bli statsminister og adjungere Emmanuel Macron, slik venstresiden hadde oppnådd i 1997.

Allerede Mr. Mélenchon har vunnet fra venstresiden, takket være sin historiske unionspakt, for å være det viktigste opposisjonspartiet i Palais-Bourbon, og for å ta de overlevende ut av de hundre ut av republikanerne.

Problem med eierskap

Oppgitt at LREM ikke gir nasjonale instrukser «sak til sak» RN- og Nupes-kandidatene er i opposisjon til hverandre, med noen kandidater fra United Left «Seriøs».

Bestemt valg «bakvaskelse» Av økolog Yanik Jadot og flere opprørere. «En demokratisk korrupsjon»Dominic Sobo, lederen av rasistgruppen SOS, anklaget ham for å være en ekstrem høyreorientert «Rasistisk leir som fornektelse av likhet og demokrati».

I møte med starten på kontroversen twitret Elizabeth Bourne på kvelden: «Vi vil alltid støtte kandidater som møter ytre høyre og respekterer republikanske verdier.»Svar på Fabian Russells forespørsel om forklaring. «Vår linje: gi aldri stemme til høyre»Hun avklarte.

Ekstrem høyresidesvikt

Som forventet klarte ikke kandidatene til National Rally (18,5 % til 19,8 %) å utnytte tempoet til Marine Le Pen, som fikk mer enn 40 % av stemmene i andre runde. Med bare 8 personer valgt i 2017, bør RN-delegasjonen være den største denne gangen, men likevel gå glipp av rekkene. Le Pen, i hans valgkrets Pass-de-Calais (53,96 % men ikke valgt. Første runde på grunn av utilstrekkelig valgdeltakelse). Fra sin høyborg Henin-Beaumont oppfordret han velgerne «Send den viktigste gruppen av patriotiske delegater til den nye nasjonalforsamlingen».

Hvis det blir en kamp mellom de to! Og Knoops, fru Le Pen oppmuntret sine velgere «Ikke velg». «Frankrike er ikke et handelsrom eller ZAD», Tornet. På sin side gikk Eric Jemmore, en av lederne i presidentvalget, glipp av å komme inn i politikken. I likhet med andre ambassadører for hans gjenoppbyggingsparti, som Quilm Beldier i Lower-Ed-Cher og Stanislas Ricold i Vogluse, ble en høyreekstrem politiker fjernet fra krigen.