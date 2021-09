Hva du bør vurdere før du installerer en varmepumpe i hjemmet ditt

Vi har dekket de tekniske undringene, kostnadene og betydelige forutsetningene for varmepumper mange ganger i løpet av de siste fire til fem årene på disse sidene. De drikker luft, høster varme fra bakken eller drivs av latent varme i en landlig bekk, og lover lave driftskostnader med svimlende effektivitet på 200% til 400% og null karbonutslipp ved bruk. Bare naturgass kan påvirke økonomien og miljøytelsen til varmepumper som husholdningsoppvarming.

Vi er fortsatt langt bak kurven, sammenlignet med for eksempel Tyskland, Sverige, Estland, Finland og Norge.

Han snakket nylig med den anerkjente irske arkitekten Neil Burke Kennedy, og trakk på skuldrene og sa: “Vi har installert geotermiske varmepumper i all fremtidig kommersiell og boligbygging siden begynnelsen av 1990 -tallet.”

Grønne publikasjonsmediepublikasjoner, inkludert Passive House + under redaktør, Jeff Colley, (hvor huset ikke kunne detaljeres for å generere mer strøm enn nødvendig), den eneste måten var varmepumpen. Geotermiske varmepumper gir den høyeste returen av kW -skrik som kreves for at pumpen skal fungere, og returnerer dem som flere varmeenheter.

Når varmepumpen jobber hardere på kaldere dager, kan du høre en hvit støy fra viften. Av denne grunn er de best plassert borte fra soverommene i underetasjen, hvor det lille brummen kan være irriterende. Bilde: Panasonic

HP er en elektrisk enhet; den må ha strøm for å kjøre pumpen og kompressoren. At avhengigheten av energipriser og den potensielle kulden i vår nasjonale infrastruktur for å betjene HP -systemer og veksten av elektriske kjøretøy er noe urovekkende.

Å flytte inn i et nybygd hus eller gjennomføre en betydelig energioppgradering, som kreves av del L i bygningsreglementet og mykes opp ved hjelp av SEAI -tilskuddet – den magiske boksen er endelig her. Det er en forbløffende endring for både entusiaster og ludditter, selv med høye forhåndskostnader og virkeligheten av stigende strømpriser. Hvis du vil vite mer om hjemmet ditt er klart, kan du søke på nettet etter “Hvordan setter jeg opp varmepumpen til hjemmet mitt?” å lese vår forrige funksjon.

Nå er selvfølgelig hvert hus annerledes, men vi antar at du har en BER på minst B2 (grensen som kreves av de tekniske rådgiverne som jobber med SEAI). Ethvert varmesystem er bare så godt som isolasjonen av bygningen og vanene til beboerne. Være engasjert.

Hvis hjemmet ditt lekker varme gjennom tak, vegger, vinduer og dører, vil en varmepumpe heve helikopterets strømregning til ulidelige høyder. Skrekkhistorier som ble fortalt av tidlige brukere som snakket om teknologien før de forberedte HP -huset, florerer i diskusjonsfora på nettet i Irland og Storbritannia.

To lokale rørleggere i mitt område, som ønsket å være anonyme, fortalte at de hadde startet flere varmepumper i løpet av de siste tre årene og byttet ut fossile kjeler for forbitrede kunder på landet. Et eventyr med ett stopp; en grønn lånemulighet for å bringe hjemmet opp til spesifikasjonene ville være en mye bedre investering i dag enn å kaste HP inn i skuret. For eksempel, dykk ned i problemet med en gratis Green Hub-undersøkelse med An Post: anpost.com/Green-Hub/Book-a-survey.

Hvis ikke, begynn med å forstå det grunnleggende om skallethet i sentralvarmesystemet som sannsynligvis har vært en blendende utgift ved en oppgradering. Ved lave driftstemperaturer er ikke CH i varmepumpen reaktiv som en kjele med fossilt brensel. Den vil være på i lengre perioder (noen ganger 24 timer i døgnet, 7 dager i uken) og i et høyt isolert hjem vil den fungere ved lave vanntemperaturer gjennom gulvet og / eller gjennom passende lavstrømningsradiatorer.

Innenfor grunnen (uten å forvente at Hades får en kald start om ti minutter) vil du bare være oppmerksom på åpenbare temperaturproblemer eller feilrapporter i kontrollerens digitale avlesning.

HP sentralvarmesystemer i riktig størrelse er utrolig lite vedlikehold, uanstrengt, med kvalitetsteknikk og en feilfri installasjon kombinert med gode varmekontroller. Generelt er rådet å la hovedkontrollkonfigurasjonen være i fred.

Ikke la noen installatører forlate lokalene uten først å ha et øye med manualen og kontrolleren selv. Undervisning og demonstrasjon er avgjørende. Krydre den profesjonelle med spørsmål, ikke vær sjenert. Romoppvarmings- og varmtvannskontrolleren bør stilles inn for å sikre at vannet desinfiseres over 60 ° C med jevne mellomrom, og at huset og vannet har den riktige temperaturen basert på dine individuelle tilfeller.

Den programmerbare kontrolleren som er koblet til HP, reagerer på sesongmessige forhold. Dette vil påvirke det som kalles flytemperaturer og kan angis av installatøren for å optimalisere HPs ytelse og viktigst av økonomien gjennom året. Dette kan være noe som kaller deg tilbake for å gjøre det for deg. Når noe er litt galt med en varmepumpe, vil du føle en kulde, ofte på den fornyede energiregningen.

Hvis du hele tiden overstyrer kontrollerens programmering og / eller temperatur i troen på at du kan vekke varmen til live på en halv time; Forvent å se skaden på strømregningen din.

Når systemet tas i bruk, er det standard for ingeniøren å konfigurere kontrolleren og programmere alt for å passe til husets varmebelastning og tidsplan. En årlig tjeneste vil også inneholde denne foredlingen. Sitt hjemme hvis de ser på deg som hjernen til oppvarmingsproblemer i familien, trykker på kontrolleren og klipper ting med termostatene.

Det vil være en manual med varmepumpen som en del av en komplett dokumentpakke (inkludert service- og garantiinformasjon). De er vanligvis skrevet som hurtigstartguider som passer for en teknofobe. Husk at roting med kompressoren og behandling av HP som en kjele kan redusere levetiden til HP -komponentene.

Det er en ytelseskoeffisient (Cop) for hver HP, og hvis du er interessert nok, kan du overvåke strømregningene dine hvis systemet fungerer. Hvis HP CoP er 3, bør hver kW strøm du bruker i teorien generere 3 kWh varme innendørs (bare på en perfekt dag med UFH og utmerket isolasjon). En bedre figur å bruke er Seasonal Performance Factor (SPF), som tar hensyn til vær og vind.

Du må vite hvilken energi den bruker i tillegg til HPs krav, inkludert reserveplass og vannoppvarming (gjennomsnittlig husholdning i Irland er 4200 kWh). Ta månedlige avlesninger fra din smarte eller analoge måler etter HP -installasjon for å spore ytterligere påvirkning. Ignorer den faste avgiften og PSO på den halvårlige fakturaen, da den er uunngåelig.

Strømpakker for nattpris blir nå omgjort til svært nyttige tidspunkter for bruk fra flere energileverandører. Electric Ireland tilbyr for eksempel prisplaner for varmepumper som lar deg øke vannoppvarmingen over natten. For alle som har en varmepumpe, vil prisen på hver kWh (vektet med merverdiavgift) telle: bytt leverandør eller pakke årlig.

Fotovoltaiske solcellepaneler kan bidra til kostnadene ved drift av HP. Med det største varmebehovet som kommer på de kortere og mørkere vinterdagene, kan du imidlertid klare dine forventninger om hvor viktig dette bidraget vil være fra oktober til mars (til og med å bruke batterilevetid). Spør om bypass -teknologi for å koble begge systemene når det er et strømoverskudd fra matrisen.

Driftskostnadene til en varmepumpe vil avhenge av et stort antall faktorer, inkludert isolasjon og tetthet i hjemmet, bruk av UFH, ventilasjon med varmegjenvinning, effektiviteten til HP, de personlige vanene og selvfølgelig , kvadratmeterne som du bor. på.

Det er en dip-style backup vann enhet, som med for mye bevegelse kan diskret blåse opp kWh-behovet ditt.

€ 600– € 1.000 per år per kWh (inkludert moms) til en varmepumpe, f.eks. vedlikehold, ville det ikke være uvanlig for et standard 3 -sengs hus. Et rimelig forbruk på 4000kWh for å kjøre en pumpe vil være nær landsgjennomsnittet for en regning uten HP. Passive bygninger og grønne krigere kan kutte disse tallene i to med besluttsomhet. Kombinasjonen av varmepumpen med andre varmekilder må også vurderes.

SEAI hevder at de riktige innebygde kontrollene for dette eller et hvilket som helst system kan redusere energibruken med 20%, og mange familier slår av systemet sitt i perioder på dagen. Ikke svekk deg over muligheten til å doble vinterens leccy -regning etter installasjon, og gjennomsnittlig hele året, ikke en kald vintermåned.