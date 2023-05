Hva du skal gjøre hvis Android-smarttelefonen din nekter å laste ned nye apper

Noen ganger samarbeider ikke telefonene våre med å installere nye apper. Så her er hvordan du kommer deg ut av det avhengig av problemet ditt.

Hvem sier smarttelefonapper er. Det være seg bankapper, kalendere, musikk, alle slags meldinger eller videospill, telefonene våre er fullpakket med dem. Det er tydelig at det ene og det andre nå er uatskillelige. Men hva er mer frustrerende enn å ikke kunne installere en ny app? Mens iPhone-brukere er relativt uberørt av denne muligheten, vet Android-gjengere at dette kan være et veldig vanlig problem.

Vanligvis løses problemet veldig enkelt. Ved å starte enheten på nytt eller koble den til laderen. Faktisk kan telefonen din bli tilbakestilt på grunn av et litt svakt batteri. Hvis problemet til tross for alt vedvarer, ligger årsaken til blokkeringen et annet sted.

Dårlig forbindelse

Det virker åpenbart, men nedlasting av appen krever en anstendig internettforbindelse. Kraft og fremfor alt konsistens kreves. Det er derfor de fleste smarttelefoner nekter å laste ned apper som standard hvis de ikke er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Vi kan ikke laste ned nok: Store nedlastinger tapper batteriet og bruker mye data.

Så sjekk om du har tilgang til en Wi-Fi-tilkobling og start der. Hvis du ikke gjør det, kan du alltid bruke mobildataene dine hvis planen din tillater denne typen galskap. For å gjøre dette, er det nødvendig å endre nedlastingsinnstillingene dine direkte i Play Store.

Gå til Innstillinger ved å trykke på profilbildet ditt og gå til «Nettverksinnstillinger». Gå deretter til «Appnedlastingsinnstillinger», deretter «Automatisk oppdatering av apper» og velg «Alle nettverk». Det er det.

Mangel på lagringsplass

Det er en stor klassiker fra smarttelefontiden. Brukere samler applikasjoner og andre store filer og går tom for tilgjengelig plass. Den enkleste måten er å gå inn i telefonens innstillinger og sjekke «Lagring». Den lar deg sjekke gjenværende plass på enheten og analysere det eksisterende innholdet.

Hvis du oppdager at telefonen begynner å gå tom for plass, er det på tide å rydde opp. Det være seg å slette ubrukte applikasjoner eller overføre mediefilene dine til datamaskinen. Bilder og videoer veier ikke mye på størrelse med noen få dusin filer, men det er en annen sak om smarttelefonen er vert for hundrevis eller til og med tusenvis.

Utdatert operativsystem

Å holde operativsystemet oppdatert er avgjørende for at smarttelefonen skal fungere riktig. Ved å ignorere programvareoppdateringer vil ikke bare telefonen din bli straffet, men du vil også miste muligheten til å nyte visse apper.

For å sjekke om enheten din er oppdatert, gå til de avanserte innstillingene på telefonen. Trykk deretter på «Systemoppdatering» for å søke. Avhengig av hva som vises, vil du vite om din versjon av Android må oppdateres eller ikke.

Merk at smarttelefonen din ikke lenger er kvalifisert for programvareoppdateringer. Produsenter fortsetter å forlate sine eldste modeller og fokuserer på de nyeste. Hvis dette er tilfellet med enheten din, er det dessverre ingenting du kan gjøre annet enn å bytte ut telefonen.

Andre grunner

Hvis ingen av løsningene løser problemet, kan det hende at problemet ikke er med enheten din. Det kan for eksempel være en Play Store-krasj. I slike tilfeller kan du prøve å starte appen på nytt og gå til innstillinger og se etter oppdateringer. Play Store kan være utdatert på grunn av plassmangel på enheten din, i så fall er det opp til deg å slette enkelte apper.

Til slutt kan det være et problem med appen du vil laste ned. Det kan oppleve vanskeligheter eller rett og slett forfalle. Ta selvfølgelig kontakt med utviklerne direkte.

