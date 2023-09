Hva du trenger å vite før du flyr med Etihad Airways

Ikke bare strekker selskapet ut vingene til deg, som det står, med god service, attraktive priser og mange andre fordeler, faktisk vil din erfaring med det forbli et uforglemmelig øyeblikk.

I luftfartssektoren er det som alt annet åpenbare skuffelser. Av ulike grunner, eller noen ganger bare en dårlig sekvens av omstendigheter, ellers må vi også innse at, på grunn av mangel på informasjon fra vår side eller fordi vi kanskje ikke har valgt det som best matcher forventningene våre…

I dag tar vi en titt på et annet stort flyselskap i UAE. Det er Etihad Airways.

Litt konkurranse med Emirates

Derfor er Etihad Airways det andre store flyselskapet i UAE. Hovedkvarteret ligger i Abu Dhabi, i motsetning til Emirates Airlines, som valgte Dubai som base.

Faktum er at også her, for begge, står det et godt flynettverk på spill, kvalitet på alle nivåer, en viss anerkjennelse gjennom jevnlige internasjonale priser og, for kundene, en meget god rapport som betyr at vi sammen med Etihad Airways igjen skiller seg ut blant de beste globale selskapene. Mønstret for å reise til Midtøsten, store deler av Asia og Australia. Selv om det stemmer at vi er her mye lavere enn våre konkurrenter Emirates og Qatar Airways.

Etablering: 2003 – hjemland: De forente arabiske emirater – en base: Abu Dhabi – Maskinvare: 90 – Måltider: 130

> Informasjon : www.etihad.com

Skytrax

Det er den globale referansen for priser i luftfartssektoren (se: Nettstedet deres). Dens flere rangeringer er mye etterlengtet og kommentert hvert år.

Når det gjelder Etihad Airways, ble det klassifisert i 2023:

1. 3y «Det beste flyselskapet i verden.»

Men liker også…

3y «Det beste selskapet i Midtøsten.»

5y «Det beste flyselskapet i Midtøsten.»

8y “Det beste selskapet verdsatt av familier.”

10y «Beste Business Class.»

1. 3y «Beste første klasse.»

16y «Beste underholdning på fly.»

Sikkerhetsspørsmål

Dette er imidlertid ikke en Skytrax-vurdering AirlineRatings.com Anerkjent innen luftfartssikkerhet. I sin 2023-rangering rangerte Al-Ittihad Company på tredjeplassy Et sted i global skala.

Ser etter anmeldelser

Det er mange online anmeldelsesplattformer for alt og alt, inkludert flyreiser selvfølgelig. Meninger om forbundet:

Reiserådgiver: + 18 000 anmeldelser og en samlet vurdering på 3/5 (se Visninger).

Kajakk: Omtrent 700 anmeldelser og en samlet vurdering på 6,7/10 (se Visninger).

Turrapport: + 250 anmeldelser og en samlet vurdering på 8,3/10 (se Visninger).