Hva du trenger å vite om det kommende valget i Norge

Når er valget i Norge?

Valget i 2021 finner sted 13. september, og velgerne velger Norges 169 parlamentsmedlemmer.

Alle ni politiske partiene vil begynne å intensivere valgkampene de neste ukene Kollektiv ferieNorges felles høytid nærmer seg slutten.

Hvem kan stemme i Norge?

Dessverre, for alle som treffer valgurnen i september og uttrykker sin mening om hvem den neste regjeringen i Norge blir, er det bare å stemme for norske borgere. Dette inkluderer imidlertid to borgere.

På den lyse siden, for de som ønsker å delta i demokratiet i Norge, kan fastboende som har bodd i landet de tre siste årene på rad, delta i lokalvalg.

Du må være 18 år på valgdagen for å stemme i Norge.

Hvordan fungerer valget i Norge?

Det norske parlamentet, Sorteringsnett, Med 169 medlemmer. Et flertall i parlamentet er nødvendig for å danne en regjering. Alle medlemmer velges for en fast periode på fire år, uten mellomvalg. Det er ingen ordninger for å holde snap -valg i Norge.

Det norske parlamentet har flere seter, og kandidater velges til parlamentet ved hjelp av et proporsjonalt representasjonssystem basert på Saint-Lao stemmesystem.

I praksis betyr dette at seter tildeles partiene basert på andelen stemmer de får, i stedet for at en vinner tar over alle systemene som først-etter-posten som ble brukt i Storbritannia.

Advarsel for det norske systemet Begrensningsgrense, Eller utjevning av setersystem. Det belønner partier som presterer bedre over hele landet, men som ikke vinner i massiv skala.

Valgsystemet i Norge er bøyd til fordel for landlige valgkretser for å forhindre at parlamentsmedlemmer dominerer og fortsetter å utvise medlemmer fra landlige områder som representerer interessene til bygdesamfunn.

Koalisjonsregjeringer er normen i Norge på grunn av antall store politiske partier i Norge og det proporsjonale stemmesystemet som brukes.

Hva er de store partiene i Norge?

I Norge er det ni store politiske partier, hver med sitt eget fokus på spørsmål og tro og sin egen ideologiske skjevhet.

Siden noen partier var i venstre- og høyreorienterte regjeringer, ville ikke alle partier på venstre eller høyre nivå komme så lett. Men generelt sett er det Høyre (OKOg det progressive partiet (Fremskrittspartiet) Kan sees til høyre.

Arbeid (Arbeiderpartiet)Sosialistisk Venstreparti (Sosialistisk mageparti), Og Det røde parti (rød) Er til venstre.

Sentralpartiet (SentralpartietOg Venstre (Venstre) Flere sentrister. Og kristen demokrat (Kristelig folkepartiOg grønt (Miljøpartiet De Grønne) Fokuser mer på personlige spørsmål og verdier, men noen av deres politikk faller på hver side av det politiske spekteret.

hva vil skje?

En ting er sikkert: en koalisjonsregjering vil være på plass i september. Det gjenstår å se hvem som vil være en del av regjeringen. De fleste meningsmålinger forutsier imidlertid en rødgrønn allianse.

Det er bemerkelsesverdig at begrepet rød-grønn allianse refererer til hovedfargene i stedet for partiets politiske troskap.

I juli, en meningsmåling fra datainnsamlingsselskapet Gander DNS for TV2 En rødgrønn allianse viste det mest mulige utfallet.

For at de konservative partiene skal forbli ved makten, må partiene på venstresiden falle under terskelen på fire prosent, og deres potensielle koalisjonspartnere må være større enn velgerne.

Derfor er Arbeiderpartiet, Sentralpartiet og Sosialistisk Venstreparti et levedyktig alternativ. Dette er fordi både Arbeiderpartiet og Sentralpartiet har uttalt at de ikke vil dele makten med De Grønne, selv om de øker flertallet.

Fra denne koalisjonen er en av lederne for Labour eller Central partier ofte statsministerkandidaten.

Sporer hvem?

Kanskje i rollen som Erna Solberg, Jonas Kahar Store eller Drive Sloxwald Av Norge Statsminister etter valget.

Solberg vil være statsminister i en sentrum-høyre-koalisjon, og butikk eller rolle, ledere i Arbeiderpartiet og Sentralpartiet, lederen for Den røde og grønne koalisjonen.

Av de to potensielle kandidatene for den rødgrønne koalisjonen er Store sannsynligvis den mest sannsynlige statsministeren. Til tross for dette er Skriften en mørk hest fordi han er rimelig populær, og det gjør sentralpartiet Det nylige lokalvalget vil gi ham en bedre forhandlingsposisjon.

Fra Fremskrittspartiet er den nye lederen Sylvie Listak, en annen person. Nåværende borgere var svært vanskelige å immigrere i forbindelse med deportasjon av ISIS -bruder. List Hawk, som hadde ministerposisjoner i regjeringen før han ble leder for Fremskrittspartiet i mai, har blitt kalt den stigende stjernen i høyrepolitikken i Norge.

Forholdet mellom Listak og Sch ல்ப lberg vil være viktig, ettersom både Høyre og Fremskrittspartiet vil danne en gjensidig avhengig regjering.

Fra Venstre forventes Abid Raja og partileder Guri Melpi å holde seg til ministerposter under en ny regjering. Paret innehar kulturelle og pedagogiske stillinger.

Fra Kristelig demokratisk parti stiller Kegel Ingolf Robstadt, partiets leder og statsminister og assisterende minister, Doc-Ing Ulstein, og samferdselsminister Nut Arlid Harad til valg for ministerposter under en ny regjering.