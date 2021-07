Hva du trenger å vite om norsk statsborgerskapstesting

Hva er en statsborgerskapstest?

Norsk statsborgerskapsprøve er et obligatorisk alternativ for å fullføre søknaden din om norsk statsborgerskap. Du må være mellom 18 og 67 år for å kvalifisere deg og finne eksamensdatoen og søke deg selv.

Under den norske statsborgerskapstesten, eller Borgerskapsprøve, Obligatorisk i mange tilfeller vil fristen og vilkårene du må ta den for variere avhengig av hvor du er og hvilken type oppholdstillatelse du har. Se Her Finn ut hva din situasjon vil være.

Norsk statsborgerskapsprøve En av to tester for deg Må delta på norsk statsborgerskapsprøve. Du må bestå en muntlig norsk eksamen, som ikke er en del av statsborgerskapsprøven.

Hva inkluderer eksamen?

Eksamen består av en time og 36 spørsmål. Hvert spørsmål har flere valg av tre alternativer, hvorav ett er det riktige svaret. Det er fire testspørsmål som ikke tar hensyn til bestått standard.

Du trenger minst 24 riktige svar For å bestå.

Spørsmålene du blir bedt om å svare på handler om emner Typer: Historie og geografi, demokrati og velferd, utdanning, helse og arbeidsliv i Norge.

For å få en bedre ide, er eksemplene på norsk statsborgerskapseksamen:

Hvordan registrere din nye adresse når du flytter?

Svar: Gjennom Folkeregisteret. Også kjent som: Skattemyndighetene.

Hvilken er den lengste fjorden i Norge?

Svar: Sognefjord

Når er den internasjonale kvinnedagen?

Svar: 8. mars

Omtrent hvor mye er dyrket mark i Norge?

Svar: 3 prosent

Hvilket land annekterte Norge i 1814?

Svar: Sverige

Les mer:

Valget er gitt i begge Bokmal Og Nynorsk. Selv om deltakerne får lese spørsmålene høyt ved hjelp av en lydfil.

Eksamen tilbys også på andre språk. Men for å bruke din passstandard som en del av å søke om norsk statsborgerskap, må testen tas i Norge.

Hvordan kan jeg forberede meg bedre?

Først er det din jobb å finne ut hva det er og å få det til. Din lokale administrasjon vil avgjøre hvor og når testene vil bli tilbudt. De Prisene varierer mellom Kan komme hvor som helst mellom kommuner og 300 kroner til 2200 kroner.

Når du har registrert deg og betalt for eksamen, vær oppmerksom på at hvis du av en eller annen grunn ikke klarer å ta eksamen på den gitte dagen, kan den ikke trekkes tilbake.

Se Her For et kurs vil dette gi deg en oversikt over testen.

Testen vil bli tatt på datamaskinen i det overvåkte området. Testens administrative struktur kalles PAD. Søkere som deltar i eksamen må registrere seg og logge inn via PAD -systemet for å ta eksamen.

Les mer:

Testresultatene vil være tilgjengelige to til fire uker etter eksamensdatoen. Dette lar deg logge på Lenke Sjekk teststatusen din.

Det kan ha vært lenge siden du måtte ta noen naturtest. Så tenk igjen om hvor godt du forberedte deg til eksamen tidligere. Uansett hvor lenge du bor i Norge, ikke anta at du tar eksamen. Sett av god tid til å studere selv. Se etter eventuelle eksterne ressurser du trenger.

Her er en Lenke Praktisk informasjon du trenger å vite på eksamensdagen.

Hvis du har spørsmål om testen, kan du sende oss dine forespørsler gjennom dette Skjema.

Denne lenken Her For lenken som lar deg registrere deg for testen.