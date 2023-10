Hva endrer det?

Dette kan også interessere deg [EN VIDÉO] Kunstig intelligens i verdensrommet De neste store astronomiprosjektene vil generere den største mengden data som mennesker må…

Etter mange vendinger har OpenAI offisielt lansert sin nettsurfingsfunksjonalitet via ChatGPT. En kjendisdrevet database, når den er tilgjengelig for publikum chatbotchatbot Generativ er begrenset til data tilgjengelig på nettet frem til september 2021. Denne kontrollen sikret stabiliteten til AI og gjorde det mulig å bedre kontrollere hva den kunne skape. I mars i fjor begynte OpenAI å åpne slusene for data på Internett. I denne prosessen skjedde det mange uregelmessigheter og feilbehandlinger. Så i sommer trakk utgiveren tilbake flere ganger før de reetablerte Internett-tilkoblingen via Bing i slutten av september. Men i dag, selv om det kun er en testversjon, kan du nå bruke chatboten takket være Bings webindekseringsdatabase. Dette tilbudet er imidlertid forbeholdt OpenAI Plus- og Enterprise-abonnenter.

En chatbot som ser, hører og svarer på informasjon fra nettet

Det dette endrer er at i tillegg til å få svar basert på «ferskt» innhold fra Internett, ChatGPTChatGPT blandet med generatorgenerator Dall.E-bilder i sin tredje utgave. Bilder, nettinnhold, vises nå direkte i ChatGPT. Likeledes er det mulig å søke etter svar ved hjelp av bilder ved å laste opp et bilde slik at chatboten kan finne all informasjonen den inneholder. via web. Med denne oppdateringen blir chatboten beriket med informasjon gjennom live web, bilder og lyd da den kan samhandle med stemmen. Er denne gangen riktig? I alle fall virker OpenAI trygg på chatbotens pålitelighet ettersom denne direkte nettilgangsfunksjonaliteten er aktivert som standard for betalende abonnenter.

Den amerikanske utgiveren Open AI kunngjorde at dens samtaleagent, ChatGPT, nå er kjent som «The veggenveggen Cognition» som er blokkert til september 2021. Tilgang til data etter denne datoen er nå mulig takket være integrasjonen i søkemotoren. MicrosoftMicrosoft Ping.

Futura-artikkel med ETX Daily Up publisert 28. september 2023

Det har gått lenge: ChatGPT kan nå surfe på hele nettet og dermed få tilgang til den mest oppdaterte informasjonen. Per nå er den intelligente chatboten begrenset til kilder etter september 2021.

Det går ikke en eneste dag uten en ny kunngjøring knyttet til ChatGPT. Etter å ha integrert DALL-E bildegenereringsverktøyet med ChatGPT Plus og løftet om høsthøst I tillegg til å skrive enkle instruksjoner, nye funksjoner for å snakke med en samtaleagent og analysere bilder, bryter OpenAI tidsbarrieren. Inntil da var informasjonen tilgjengelig for ChatGPT begrenset til slutten av 2021, med unntak av eksklusive plugins for abonnenter av versjonen. Premium.

Takket være Microsoft Ping kan du nå ta hensyn til den nyeste informasjonen som er tilgjengelig på Internett. Vær oppmerksom på at ChatGPT formelt angir koblingen til kildene sine for umiddelbart å verifisere ektheten til informasjonen som er gitt.

For å aktivere denne funksjonen må du gå til kontoinnstillingene dine. Betafunksjoner » og aktiver » Bla gjennom Bing » (Bla gjennom med Bing). Ved å velge dette alternativet nøyaktig kan du bruke det som du ønsker (Bla gjennom Bing) i GPT-4 Options-menyen. Vær imidlertid forsiktig, Bing og bruken av plugins kan ikke kombineres. Nettlesing er tilgjengelig i dag for ChatGPT Plus-brukere og vil bli rullet ut til alle. snart «.

Med denne nye funksjonaliteten slutter ChatGPT seg til spesifikke konkurrenter som allerede tilbyr navigasjon over nettet, for eksempel Bing Chat. NavigatorNavigator Edge eller Google Bart under Windows.

OpenAI publiserer flere plugins for ChatGPT. En av dem, som for tiden er i alfa-testfasen, lar ham hente informasjon fra nettet for å berike svarene sine. Er dette en god idé?

Artikkel fra Sylvain PickettSylvain PickettPublisert 23. mars 2023

En av begrensningene til ChatGPT er at det hovedsakelig sitter fast i disse svarene på datoer, hendelser og personer som mottok informasjon før september 2021. Regelmessige oppdateringer holder informasjonen oppdatert. Senere datoer, men til nå kunstig intelligens er ikke kjent hvordan. Søk etter data på Internett på egen hånd.

Takket være pluginene OpenAI la til i går, er dette nå mulig. De gir tilgang til eksterne kilder og databaser og søker etter informasjon direkte på Internett. Foreløpig er disse alternativene kun tilgjengelige i alfaversjonen. Disse pluginene er bare tilgjengelige for et begrenset antall utviklere og brukere som har valgt programmet Premium av chatboten.

Etter denne testfasen vil plugins være tilgjengelige for alle. En plugin som nøyaktig legger til nettsøk. Hvis ChatGPT er begrenset med vilje, bør innholdet filtreres bedre for å begrense tilgangen til ikke-klarert innhold. Til tross for denne begrensningen kan ChatGPT lett gå galt, vel vitende om at direkte tilgang til søkemotorer kan forverre situasjonen.

Bekymrende presedenser

Vi husker den uheldige opplevelsen FacebookFacebook Dens Blenderbot 3.0 chatbot ble raskt undersøkt for viralt innhold som nærmet seg konspirasjonsteorier og antisemittisme. Tilsvarende lanserte OpenAI i 2021 et initiativ for å koble AI til Internett kalt WebGPT. Systemet for å søke etter svar på Internett har en tendens til å bruke upålitelige, men populære kilder.

Det gjenstår å se hvordan ChatGPT vil klare seg med denne nye funksjonen. Andre plugins har også Python-kodetolkningsfunksjonalitet. Den støtter filopplasting i chatbot og kan også laste opp genererte filer. Denne prosessen gjør det mulig å utføre behandling og konvertere filer fra ett format til et annet. OpenAI forklarte også at de ønsker å utvikle sin plugin-policy for ChatGPT, for eksempel for å la selskaper utvikle dem for å møte deres egne behov.