Hva endres med den nye versjonen av Google Chrome

Den siste Chrome-oppdateringen har nettopp landet med en stor nyhet: lesemodus. Konkret er dette endringene du kan forvente i nettleseren din.

Lesemodus: stjernen i denne oppdateringen

Den store nyheten med versjon 114 av Google Chrome er lesemodusen. Eller for å være mer presis, muligheten til å enkelt aktivere den. Fordi lesemodusen allerede eksisterte i nettgigantens nettleser, men det var nødvendig å tidligere aktivere denne modusen på en nettside.

Nå, for de fleste brukere, er lesemodusen direkte tilgjengelig. En nyhet som setter Chrome på nivå med konkurrentene, som ofte var mer avanserte på dette området.

Veldig praktisk, lesemodusen lar deg ha en komprimert versjon av en side. På denne måten, fri for alle forstyrrelser og kunstgrep som kan være layout eller reklame, gir den tilgang til viktig informasjon på en måte som ikke svekker konsentrasjonen.

Den vises i sidepanelet til nettleseren, slik at du alltid har tilgang til hovedsiden.

For å få tilgang til det, må du klikke på ikonet til sidepanelet, plassert til høyre for adressefeltet, og aktivere lesemodus der i fanen som ligger øverst til venstre på sidepanelet.

Vær oppmerksom på at du kanskje ikke finner alternativet ennå på enkelte datamaskiner, i så fall må du aktivere det «på gammeldags» måte, dvs. gå til chrome://flags/#read-anything og aktiver lesemodus , og start deretter Google chrome på nytt .

Sidepanelet kan endres fullt ut, slik at du bare kan holde deg til lesemodus når du vil, og deretter gå tilbake til siden i normal tilstand for å bruke funksjoner som søkefelt eller skjulte lenker.

En sikrere Google Chrome

De andre nye funksjonene i Chrome 114 er for det meste tekniske. Med korrigering av flere sikkerhetssårbarheter og nye muligheter for nettsideutviklere, for eksempel muligheten for å balansere teksten på en nettside eller til og med en forbedring av informasjonskapselsystemet.

En oppdatering derfor ikke så massiv bortsett fra den etterlengtede lesemodusen, men som gjør surfingen i Chrome sikrere for forbrukeren.

