Hva er Arktisk råd og hva ønsker det?

Arktiske utenriksministre møtes torsdag i Reykjavik, Island, hvor Moskva skal ha det roterende presidentskapet i Arktisk råd.

Det multilaterale forumet samler NATO-medlemmer og alliansens viktigste motstander, Russland.

Møtet kommer da Russlands massive utvikling av en flybase i Nagorskoy gir bekymring i Vesten.

“Vi er bekymret for noen nylige militære aktiviteter i Arktis,” sa USAs utenriksminister Anthony Blinken tirsdag etter ankomst til Island. “Dette øker risikoen for ulykker og feilberegninger og undergraver det felles målet om en fredelig og bærekraftig fremtid for regionen.”

Moskva sier det er en legitim og nødvendig utvidelse av et strategisk anlegg i tråd med sine mål for regionen.

Arktis antas å inneholde opptil en fjerdedel av jordens uoppdagede olje og gass. Med virkningen av klimaendringene gir issmelting nye muligheter for ressurser og fraktmetoder.

Dermed har regionen blitt en region med intens konkurranse for de naturlige ressursene i Russland på den ene siden, og USA, Canada, Danmark og Norge på den annen side. Kina har også vist en økende interesse for Arktis.

Men lederne samlet på Island deler også felles interesser i polarsirkelen, som historisk har vært et samarbeidsområde innen miljø og bærekraft.

Hvordan vil konkurranse og samarbeid spille på torsdagens Arktisk rådsmøte? Kunne Upper North gli i konflikt blant økende spenninger mellom Russland og Vesten?

Euronews ser på innsatsen til Arktisk råds møte og posisjonene og interessene til de store aktørene i regionen.

Hvorfor har Arktis blitt så strategisk?

“Arktis er på mange måter det nyeste nye markedet i verden,” sa Rockford Weitz, professor i praksis og direktør for Marine Studies-programmet ved Tufts Universitys Fletcher School.

“Tidligere på grunn av ekstreme forhold og is, hadde ingen mennesker brukt mye tid i Arktis. Det begynte å endre seg for rundt 15 år siden da den arktiske havisen begynte å smelte. Plutselig er det mer tilgang på olje, naturgassmineraler. Weitz fortalte Euronews.

“Alle land er interessert i ressursutvinning. Jeg vil si at forskjellen er i grad.”

“Så russernes interesse for å utvinne naturgass, mineraler og råolje er litt større enn andre lands interesse, men disse landene har fortsatt denne interessen.”

“Kanadierne, de nordiske landene og USA under Biden-administrasjonen er virkelig fokusert på klimaendringer, miljøvern og bærekraft,” sa Weitz.

Selv ikke-arktiske land viser økt interesse for regionen.

Weitz sa at Kinas interesse hovedsakelig er å diversifisere energiforsyning, “over Beringstredet og evnen til å utvinne og importere norsk og russisk naturgass gjennom Arktis og Nord-Stillehavet for å unngå Suezkanalen og Malakka-sundet.”

“Land nær Arktis er vanligvis interessert i økonomiske muligheter, selv om noen europeiske land, inkludert Frankrike og Storbritannia, også er interessert i den militære delen av dem.”

Den strategiske betydningen av Arktis er omvendt proporsjonal med befolkningen.

“Det er et veldig stort område, og det er ikke mange mennesker. Bare 4,2 millioner mennesker bor nord for polarsirkelen,” sa Weitz.

Hva er Arktisk råd og hvordan fungerer det?

Arktisk råd er en internasjonal organisasjon som ble opprettet i 1996 av de åtte arktiske landene, nemlig Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA.

“Det er et internasjonalt forum for å diskutere samarbeidsområder. Han sier eksplisitt at han ikke kan snakke om militære og sikkerhetsspørsmål,” sa Weitz.

“[But] Når du ser på ting som fiskerihåndhevelse eller samarbeid med kystvakten, blir kontrasten mellom sikkerhets- og miljøspørsmål veldig nær. ”

Mens de åtte arktiske nasjonene er de viktigste aktørene i rådet, er de ikke de eneste.

“Arktisk råd er en av de mest omfattende internasjonale organisasjonene for andre,” sa Weitz.

“De har hatt permanent representasjon av urbefolkningen i Arktis, Samerådet og Arctic Inuit Council. Gjennom hele Arktis har alle de forskjellige urfolkene permanent observatørstatus,” sa han.

“De har sluppet inn mange andre land. Mange EU-land har representasjon i Arktisk råd som observatører.”

“Japan. Kina, Sør-Korea, til og med Singapore og India er observatører. Jeg tror dette er mest for å se hva som skjer i de arktiske samtalene,” sa han.

Arktisk råd har en svingstol som skiftes annethvert år.

“Dette er fortsatt et samarbeid mellom alle de arktiske nasjonene,” sa Weitz, “men stolen har en viss effekt på det som er fokus for toårsperioden.”

“Så denne uken overfører Island formannskapet i Arktisk råd til Russland. Island har fokusert på miljøspørsmål knyttet til hav, plast, forurensning osv., Og russerne har sagt at de vil fokusere på bærekraftig utvikling.”

Hva kan vi forvente av torsdagens møte?

“Jeg tror det blir et fruktbart og samarbeidsmøte. Dette er delvis fordi Arktisk råd har en tendens til å være et forum for samarbeid. Så selv om det er konkurranse i Arktis med opprustning av mange partier, Russland og NATO-land, er det vanligvis ikke saken. Det blir diskutert i Arktisk råd, “sa Weitz.

“Arktisk råd snakker vanligvis om bærekraftig utvikling, forebygging av forurensning, hvordan skaper vi en bærekraftig økonomi for urfolk i Arktis? Hvordan skal vi rulle ut vaksiner i Arktis? Jeg tror dette kommer til å bli samtalene.”

Denne uken vil Arktisk råd også gi en mulighet for direkte samtaler mellom Russlands utenriksminister Sergey Lavrov og Blinkin på sidelinjen av møtet. Møtet tar sikte på å bane vei for Putins møte med USAs president Joe Biden, som skal holdes neste måned.

“Kanskje de vil snakke rett bak lukkede dører, om noen av de store spørsmålene mellom Russland og USA, inkludert elektronisk krigføring, inkludert Ukraina, inkludert Arktis, men signalene som jeg leser fra Biden-administrasjonen, liker også som Russland, ønsker å redusere temperatur og samarbeid er mer enn å forårsake konflikt. “

Hvor langt har konkurransen absorbert samarbeid i Arktis?

“Ser vi på de siste 20 årene, har Arktis flyttet fra en region med stort sett samarbeid til mer konkurranse, og vi ser mer aktive diplomatiske og militære anstrengelser for å vise tilstedeværelse i det minste der,” sa Weitz.

De siste årene har det vært en re-militarisering av Arktis, enda mer etter opptrappingen av spenningen mellom Moskva og Vesten etter Russlands annektering av Ukrainas Krimhalvøya i 2014.

“USA, så vel som andre NATO-allierte, ser Russlands voksende militære tilstedeværelse i Arktis i sammenheng med Russlands bredere og stadig mer aggressive oppførsel på den internasjonale scenen,” sa Katarzina Ziske, en norsk professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie. Institutt for forsvarsstudier.

Som et resultat sendte Washington B-1-bombefly til Norge i år. I forrige uke kritiserte det russiske utenriksdepartementet “Oslo-banen for å militarisere Arktis.”

“Den økte russiske tilstedeværelsen, og flere russiske baser i det øvre nord, har også ført til behovet for mer NATO-tilstedeværelse, og vi har styrket vår tilstedeværelse der med flere marine evner, tilstedeværelse i luften, ikke minst det som er viktig beskytter det øvre Atlanterhavet. “Jens Stoltenberg:” Kabler bærer mye data. “

I følge Weitz forblir imidlertid samarbeid den dominerende modellen i regionen selv om det er på vei ned.

Et eksempel på dette er samarbeid mellom USA og Russland om kystvaktspørsmål.

“Det er et undervurdert faktum at USA og Russland har fortsatt å samarbeide om kystvaktspørsmål i Arktis og Nord-Stillehavet gjennom Arctic Coast Guard Forum og North Pacific Coast Guard Forum,” sa han.

“Jeg tror vi kan være mellom samarbeid og konkurranse, og vi er langt fra konflikt.”

Kan regionen gli i konflikt?

I fremtiden vil imidlertid ulike scenarier i regionen sannsynligvis føre til konflikt.

“Du kan se i fremtiden, ettersom Arktis blir mer tilgjengelig på grunn av klimaendringer og tilbakevendende is, en slags konflikt som kan spre seg nesten ved et uhell på grunn av konkurranse om ressurser,” sa Weitz til Euronews.

Fiskeri, maritime grenser eller havbunnsrettigheter i Arktis kan alle bli konfliktproblemer.

“Det kan i utgangspunktet trolig føre til kystvakt-trefninger, men du kan se litt maritim konkurranse. Jeg tror det mest sannsynlige scenariet ville være mellom den russiske kystvakten, den russiske marinen og noen NATO-land. Så du kan se den typen,” eksperten sa.

“Imidlertid tror jeg den gode nyheten mellom Russland og NATO er at det finnes protokoller, og det er kommunikasjonskanaler – det er en av de utilsiktede fordelene med den kalde krigen.”

Et annet mulig scenario er en konflikt som starter andre steder og sprer seg over hele Arktis.

“Det kan starte i Svartehavet, en slags maritim konflikt mellom Russland, NATO og Ukraina. Da ser du det spres til Arktis. Dette er et annet scenario hvor du kan se Arktis bli en konfliktsone som en del av mer global konflikt. . “

