Hva er Boss Luhrmanns nye film «Elvis» som forteller den unike historien om kongen?

Hans egen musikk kom fra magen og transen. Tilfeldigvis ble en følelse oppdaget under en gudstjeneste organisert under et telt, mens en pastor og hans kor satte fyr på forsamlingen med sitt kompilerte evangelium. Elvis var det eneste hvite (barnet) som deltok på seremonien. Siden den gang har ikke den sjenerte og spontane gutten ønsket å forlate bredden av Rhythm’s Blues. Selv om vi lenge prøver å redde dette avkommet av en nær, men tilbakestående familie i boksen med visesangere.

Da han oppdaget det unge miraklet fra de fattige omgivelsene i Memphis, hadde han allerede sendt noen titler på radioen. Tom Parker (Tom Hanks), søster «Oberst», Han visste allerede at han hadde vunnet jackpotten. Denne gutten fra Tennessee vil gå så langt vi vet hvordan han skal veilede ham. Utspekulert, visjonær og uærlig, obersten har profilen som den rette forretningsmannen. På jakt etter denne grove diamanten, anerkjennelsen og kjærligheten, har han alle intensjoner om å designe den med store strøk av reklame og markedsføring til (gjensidig) flaks kommer.

Designet kongen og legenden hans

Boss Luhrmann, en mektig og fremsynt mann, forteller historien om kongens legende.Rød mølleHan velger den vanskelige veien til et turbulent forhold som har vært vevd i nesten tretti år, mellom Elvis og hans mystiske manager. En fan av BP King og Sister Loretta, Luhrmann var i utgangspunktet interessert i det unike med denne automatiseringen, var veldig imponert over svart musikk og arbeidet for å integrere den i en revolusjon innen rock og hvitt i landet til enhver tid.

Filmen minner om hvordan dens vibrasjoner og dens ikoniske svingning forårsaket en skandale som sjokkerte et puritansk og separatistisk Amerika. Hver konsert av Elvis – hvem han annonserte «Sang er ikke mulig hvis han ikke kan bevege seg«- så ut til å gi mange slag mot disse urettferdige og rasistiske reglene. Obersten prøvde å hviske i ræva hans øre, prøvde å få ham til å høre rettferdighet, og prøvde å putte politikere og sponsorer i lomma, uten å besvime, det var ingenting . Elvis var ikke der.»

For å fortelle denne unike historien krevde det en oversetter som ville engasjere seg fullt ut i legendens tjeneste. Austin Butler En mann med tynt rygghår, et englelignende smil og et røykfylt utseende som glir inn i en skinnjakke og trange bukser med forvirrende enkelhet og mimikk? Sett fra siden, litt skrått hode og villedende smil: Alt er perfekt. Umiddelbart fordyper bilder og minner fra stjernen oss.

Basert på denne utrolige forestillingen vever Luhrmann nettet sitt, gjenoppbygger arkiver, konserter og sendinger, spiller inn gårsdagens og dagens tolkninger, men med originale titler (Eminem, Doja Gate,…) i en fantastisk dansesetting.

Som en ekte fan av filmer og tegneserier, drømte Elvis om å bli James Dean eller Captain Marvel Jr. Han ble konge for alltid, ikke klar for det. En legende med diamanter, definert av dens glans, er definert av dens overflod, som Luhrmann og Butler var i stand til å skrive på skjermen gjennom strålende forestillinger. Filmen ble utgitt uten konkurranse på filmfestivalen i Cannes.

Elvis Bak kulissene til en legende Baz Luhrmann Manus av Sam Brommel, Baz Luhrman. Austin Butler, Tom Hanks, Olivia Dijong med periode 1t40.